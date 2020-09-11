李大維照片消失在國務院官網　國民黨：無法理解的台美友好

▲美國務院IVLP校友代表，李大維欄位照片空白。（圖／IVLP官方網站）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院「國際領袖人才計畫」（IVLP）為慶祝80周年，在網站上開出了來自世界各國共80名代表校友，台灣則由總統府秘書長李大維代表。不過，在官方網站中，各國菁英領袖都有清楚的照片，僅有李大維是一片灰色。國民黨國際部主任李大中向《ETtoday新聞雲》表示，蔡英文政府應該先了解我國代表與其他人不同的緣由，如果是照片放上後被政治因素撤掉，蔡政府應當據理力爭。

國民黨發言人江怡臻進一步表示，蔡英文政府號稱台美關係史上最友好，現在看來，如果是放上照片卻因政治因素而撤掉，這樣的友好令人無法理解，也無法接受；蔡英文政府獨斷開放萊克多巴胺豬肉進口，卻換得美國官方單位再次移除我國代表性象徵，而非比國民黨執政時更好的國際地位，國民黨表示相當遺憾。

美國國務院「國際領袖人才計畫」慶祝80周年，在網站上找來80名各國校友，透過簡介與照片的方式，展現這些校友的影響力與領導力。台灣代表校友即是甫接任總統府秘書長的李大維，但奇怪的是，各國菁英領袖都有清楚的照片，唯獨李大維的是一片灰色，內文也只有1200多字的簡介，不像其他代表「圖文並茂」。

根據網站簡介，李大維在2020年8月3日被任命為台灣總統府秘書長，在2016年至2018年期間擔任外交部長，擔任國安會秘書長至2020年5月。李大維21歲時被選入IVLP，之後在維吉尼亞州獲得外交事務碩士與博士學位，先後也曾擔任台灣在澳洲、加拿大、歐盟與美國的代表

這並非美國官方單位第一次移除台灣相關標誌，在2018年時，美國國務院、貿易代表署等單位去年底相繼在官網上移除中華民國國旗圖示。美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）當時就批評，這種移除台灣主權象徵的行為，立下危險的先例，其他機構可能被迫跟進。

▼李大維的簡介僅1200多字。（圖／IVLP官方網站）

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