　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李大維照片消失在國務院官網　國民黨：無法理解的台美友好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除。（圖／IVLP官方網站）

▲美國務院IVLP校友代表，李大維欄位照片空白。（圖／IVLP官方網站）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院「國際領袖人才計畫」（IVLP）為慶祝80周年，在網站上開出了來自世界各國共80名代表校友，台灣則由總統府秘書長李大維代表。不過，在官方網站中，各國菁英領袖都有清楚的照片，僅有李大維是一片灰色。國民黨國際部主任李大中向《ETtoday新聞雲》表示，蔡英文政府應該先了解我國代表與其他人不同的緣由，如果是照片放上後被政治因素撤掉，蔡政府應當據理力爭。

國民黨發言人江怡臻進一步表示，蔡英文政府號稱台美關係史上最友好，現在看來，如果是放上照片卻因政治因素而撤掉，這樣的友好令人無法理解，也無法接受；蔡英文政府獨斷開放萊克多巴胺豬肉進口，卻換得美國官方單位再次移除我國代表性象徵，而非比國民黨執政時更好的國際地位，國民黨表示相當遺憾。

美國國務院「國際領袖人才計畫」慶祝80周年，在網站上找來80名各國校友，透過簡介與照片的方式，展現這些校友的影響力與領導力。台灣代表校友即是甫接任總統府秘書長的李大維，但奇怪的是，各國菁英領袖都有清楚的照片，唯獨李大維的是一片灰色，內文也只有1200多字的簡介，不像其他代表「圖文並茂」。

根據網站簡介，李大維在2020年8月3日被任命為台灣總統府秘書長，在2016年至2018年期間擔任外交部長，擔任國安會秘書長至2020年5月。李大維21歲時被選入IVLP，之後在維吉尼亞州獲得外交事務碩士與博士學位，先後也曾擔任台灣在澳洲、加拿大、歐盟與美國的代表

這並非美國官方單位第一次移除台灣相關標誌，在2018年時，美國國務院、貿易代表署等單位去年底相繼在官網上移除中華民國國旗圖示。美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）當時就批評，這種移除台灣主權象徵的行為，立下危險的先例，其他機構可能被迫跟進。

▼李大維的簡介僅1200多字。（圖／IVLP官方網站）

▲▼美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除。（圖／IVLP官方網站）

其他人也看了這些新聞...

被控新聞局長任內渣男行為　府發言人丁允恭請辭獲准
高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了
丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

相關新聞...

 丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將
籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動
丁允恭劈多女請辭止血　蘇貞昌：很有才華的年輕人「可惜了」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
「驅魔哥」闖西門町女僕店找「小愛」！她拿長棍對決神掌
外國男友錯匯18億進戶頭　新竹女急奔銀行…查帳後傻眼
快訊／李恆隆「病情惡化要開刀」千萬交保！女兒扛1箱現金救父
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

後悔退時力？　看到入選決策委員…黃捷猶豫3秒鐘

李大維照片消失在國務院官網　國民黨：無法理解的台美友好

批衛福部規避國會監督　民進黨團回擊時力：誤把座談會當公聽會

黃暐瀚獻3計給王金平「不扣分」：辦不到就別去海峽論壇

空軍24小時備戰　蔡英文視導飛彈部隊：國土主權寸步不讓

開放美豬牛　吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

口罩國家隊接連出包　蘇貞昌：不肖廠商非常可惡

國民黨發起反美豬公投　蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理

雲林縣長選戰開打！連日互槓...藍緊咬美豬爛攤VS綠猛批政績差

國民黨執意出席海峽論壇　蘇貞昌：被做成求和非常不值得

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

後悔退時力？　看到入選決策委員…黃捷猶豫3秒鐘

李大維照片消失在國務院官網　國民黨：無法理解的台美友好

批衛福部規避國會監督　民進黨團回擊時力：誤把座談會當公聽會

黃暐瀚獻3計給王金平「不扣分」：辦不到就別去海峽論壇

空軍24小時備戰　蔡英文視導飛彈部隊：國土主權寸步不讓

開放美豬牛　吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

口罩國家隊接連出包　蘇貞昌：不肖廠商非常可惡

國民黨發起反美豬公投　蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理

雲林縣長選戰開打！連日互槓...藍緊咬美豬爛攤VS綠猛批政績差

國民黨執意出席海峽論壇　蘇貞昌：被做成求和非常不值得

影／大坂直美晉級美網冠軍戰　賽後穿Kobe球衣致敬

扭轉房仲負面形象　正派經營博得客戶好感

預售屋轉賣「理由全一樣」這麼剛好？網戳破暗黑真相：80%都這樣

菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

中職／陳家駒阻擋、422劉時豪卻沒有　馮勝賢：還有5步

譚兵讀武／解密最強水鬼　「馬祖海龍王」毛守義還空降越南偵蒐

正妹退租「美屋淪地獄」…恐怖內部照曝　網一看傻眼：老鼠精嗎？

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

劈腿4女「局長室淪炮房」　丁允恭首發聲：下一步茫然完全沒有想法

范雲評丁允恭　賴品妤回9字秒洗版

監委要查丁允恭！　陳菊8字回應

共軍挑釁太超過！　國防部曝光3架共機貼身特寫照

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　一句話曝關係

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

小模闖施工中淡海輕軌拍網美照發IG　捷運公司開罰了

快訊／蓄意隱瞞！新北市府對康軒老董重罰百萬

楊秋興爆「小三現在進行式」 韓國瑜悄撤告

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

週刊誣指女特勤不倫戀　國安局懲處鬧烏龍

爆丁允恭工作擺爛　鍾沛君：見過陳菊護航的臉

綽號情色海牛！丁允恭台大派閥　爆多重性關係

更多熱門

相關新聞

蔡英文、陳建仁、唐鳳登美媒風雲人物

蔡英文、陳建仁、唐鳳登美媒風雲人物

美國知名雜誌「連線」（WIRED）公布今年讓事情變得更好的風雲人物WIRED25名單，總統蔡英文、前副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳因台灣防疫有成，3人同時上榜。

蔡英文視導飛彈部隊穩軍心

蔡英文視導飛彈部隊穩軍心

總統府召開國安會報因應共機擾台

總統府召開國安會報因應共機擾台

美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除

美國務院IVLP校友代表「李大維照片」遭移除

美取消「特定國家」旅客限地入境

美取消「特定國家」旅客限地入境

關鍵字：

美國國務院蔡英文李大維

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面