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國民黨批蘇貞昌「誤導人民」：請尊重食安公投民意展現

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▲▼蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

針對行政院長蘇貞昌指國民黨發起全民食安公投是為反而反，要國人評評理，國民黨11日指出，同樣有美方壓力，為何國民黨執政時期守得住「牛豬分離、排除內臟」原則，換民進黨執政就無底線退讓？

國民黨表示，蔡政府在毫無事先溝通下粗暴開放含瘦肉精美豬進口，專制蠻橫就要國人吞下去，還刻意牛豬不分，以過去開放美牛來混淆視聽。國民黨強調，發起食安公投正是要人民以公投票「評理」，表達拒絕瘦肉精美豬的全民意志，請蘇貞昌尊重公投民意展現。

國民黨指出，對於蘇貞昌指稱還沒有國際標準時，國民黨就進口含萊克多巴胺的美國牛肉，國民黨嚴正駁斥表示，聯合國食品法典委員會（CODEX）是在2012年7月6日通過萊克多巴胺安全容許量標準，立法院臨時會則是在7月25日通過《食品衛生管理法》修正，開放含瘦肉精美牛進口，與蘇貞昌所言的先後次序相反。

國民黨抨擊，不論蘇貞昌是因對政策不熟悉而口誤，或是刻意信口開河、意圖誤導國人，都顯然已不適任閣揆職務。

國民黨說，前總統馬英九時期開放美牛，堅持「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則，蘇貞昌卻刻意把美牛與美豬混為一談，忘了當年開放美牛後，民進黨仍要求絕對不能開放含瘦肉精的美國豬肉進口。

國民黨質疑，同樣有美方壓力，為何國民黨執政時期守得住「牛豬分離、排除內臟」原則，換民進黨執政就無底線退讓，強行要全民吞下含瘦肉精美豬與內臟？甚至對於在野黨發起公投，恣意批判「為反而反」，請問到底是誰改變立場？呼籲國人以公投票「評評理」，讓人民當家做主，透過連署公投案，擋下開放瘦肉精美豬進口的不當決策。

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