影／整條腿瞬間露出「在空中晃」　天花板1秒塌嚇壞女大生

▲美國德州一名女大生在房間錄影，突然從後方天花板上掉出一條腿。（圖／翻攝自TikTok／@lizziejane_）

記者張寧倢／綜合報導

最近國外網友在社群媒體上瘋傳一段影片，上傳者是紐約戲劇學院的大一女生莉茲（Liz San Millan），當時她正在德州家中錄學校試鏡用的影片，後方天花板上突然破裂掉出一條腿，還在空中搖晃，轉頭一看，竟然是母親在閣樓被絆倒，一腳踩破樓層隔板。

根據《紐約郵報》報導，莉茲為拍攝試鏡影片，正對著鏡頭練唱音樂劇《希德姐妹幫》（Heathers），沒想到才唱了幾秒，就聽到後方傳來巨大聲響，轉頭卻看見母親的一條腿穿過天花板的破洞，掛在那晃來晃去，旁邊還掛著絕緣建材和幾塊石膏板，嚇得她整個人倒退到鏡頭外。

莉茲把這段搞笑的影片上傳到TikTok網站，結果造成網友瘋傳，她在接受《早安美國》採訪時表示，她跟爸爸連續笑了30分鐘，媽媽卻反問我們為什麼不關心她有沒有受傷，「媽媽並不反對把影片貼出來，她也覺得很搞笑。」

莉茲告訴《BuzzFeed新聞》，當時母親在閣樓找行李，原本應該踩上木頭橫樑的，但母親絆倒了，正好踩在我的天花板上，「你可以看到在她摔倒之前，我臉上充滿憤怒，因為她知道我在拍影片，還到處亂撞。」

有一位TikTok用戶在下面留言，「我總是很喜歡看在後面伴舞的舞者。」莉茲表示，她非常喜歡網友對影片的反應，母親也很喜歡看這些評論，至於父親蘭斯（Lance）目前還在努力填補這個巨大的破洞。

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