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驚見姐妹花合照！　館長收手作卡片「心動獻吻♡」：太貼心了

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▲▼ 。（圖／翻攝自飆捍）

▲洪慈庸及林昶佐送上卡片祝福館長。（圖／翻攝自飆捍）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長陳之漢8月28日遭到槍擊，期間不少政治人物前往探視，包括侯友宜、柯文哲、黃國昌都現身醫院，民進黨立委高嘉瑜更特地到病床旁獻唱祝福。而在住院治療一週後，目前館長已經出院回家休養，就有人特地送上手作卡片祝福，讓館長發文大讚「太貼心了」。照片曝光，卻讓網友笑噴「根本姐妹花」、「陳慈庸，洪之漢！」

館長粉絲專頁「飆捍」10日上午貼文「昶佐跟慈庸你們倆太貼心了(´ε｀ )♡」，並附上多張照片，只見立法院顧問洪慈庸及無黨籍立委林昶佐親手做卡片，分別寫上「阿館：平安！早日康復」、「Dear館長：祝 早日康復！」並貼上2人和館長的合照。

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▲▼ 。（圖／翻攝自飆捍）

▲手作卡片讓網館長直讚貼心，還附上一個「(´ε｀ )♡」的表情符號。（圖／翻攝自飆捍）

其中洪慈庸選的是一張「換臉照」，讓許多網友噴笑「有一種大姐姐 要保護弟弟的感覺」、「毫無違和感」、「超可愛」、「慈庸姐～很知道館粉的口味！自行處理完畢 @ @」、「館長和慈庸根本姐妹花」、「居然自製換臉哈哈」、「這組頭像互換真的很不行 XDDDDD」、「自己先換好臉就是狂」、「阿館姐比慈庸妹妹漂亮多了。」

其他人也紛紛大讚洪慈庸和林昶佐的心意，「親手做的禮物，比起其他昂貴花籃、水果、……還要珍貴。重點是……也絕對比可怕歌聲來要的棒」、「不能免俗的……咦，來賓自己弄好了」、「真的超級用心 害我都流淚了」、「切，我也有寫，只是不知該寄去哪給阿館而已」、「這卡片給過！」

 

昶佐跟慈庸你們倆太貼心了(´ε｀ )♡

飆捍發佈於 2020年9月9日 星期三

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