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幫乾妹討1500元約少年談判　桃園男遭棍棒圍毆爆頭慘死

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▲桃園市溫姓男子9日深夜約定曾姓少年洽談與其乾妹分手與索討欠款事宜，曾找來多名友人助陣，雙方發生肢體衝突，曾姓少年持路旁旗桿底座痛毆歐溫男倒地，送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市溫姓男子9日深夜約定曾姓少年洽談與其乾妹分手與索討欠款事宜，曾找來多名友人助陣，雙方發生肢體衝突，曾姓少年持路旁旗桿底座痛毆歐溫男倒地，送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓男子9日晚間邀約曾姓少年在中壢區大同路一家服飾店前談判，疑因為其乾妹與曾分手事宜並索討之前1500元欠債，曾還找來十餘名友人助陣，雙方一言不合大打出手，曾姓少年涉嫌取自路旁店家廣告旗桿底座狂毆溫男頭部，其他人則一陣圍毆溫與江姓友人，見溫倒地昏迷後一哄而散，警方趕抵將溫與江送醫，溫因傷重不治，現場起出一把折疊刀等證物，警方後來循線逮獲主嫌曾姓少年與5名共犯到案，目前正調查涉案經過。

▲桃園市中壢警分局10日凌晨在鬥毆現場起出旗桿底座等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局10日凌晨在鬥毆現場起出旗桿底座等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，中壢派出所於9日23時51分許接獲報案，指稱大同路發生民眾鬥毆事件，警方出動快打部隊馳赴現場，到場後已無打架情事，發現2名傷者，包括35歲溫姓男子與江姓男子，其中溫頭部等處有多處傷痕，送醫急救後仍回天乏術，另一名江姓男子則臉部受創，意識清醒沒有生命危險。

▲桃園市中壢警分局10日凌晨在鬥毆現場起出折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局10日凌晨由曾姓少年在鬥毆現場起出折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，溫男的乾妹上月與曾姓少年分手，溫男聽聞乾妹指稱不滿曾玩弄其感情，且交往期間曾向乾妹借1500元旦遲未歸還，乾妹屢次追討仍未歸還，溫男為乾妹欲討回顏面，9日深夜相約大同路談判，曾姓少年找來十餘位友人助陣；曾姓少年矢口否認有欠款情事，自認對其乾妹並無虧欠，2人已分手並無瓜葛，溫男不滿曾姓少年態度囂張，2人爆發口角，曾姓少年仗著人多先出手，其餘友人見狀分持棍棒、路邊旗桿底座狂毆溫男，導致其背部、臉部等處有多處撕裂傷。

▲桃園市中壢警分局10日上午將曾姓少年等共犯移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局10日上午將曾姓少年等共犯移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

溫男遭群毆後不支倒地，但一群人仍持續朝其頭部拳打腳踢，後來發現溫男昏迷一動也不動遂鳥獸散，由附近店家叫救護車送醫急救，警方趕抵後循線拘捕曾姓少年與5名共犯到案，根據嫌犯指稱回到現場水溝中起出做案用折疊刀一把與旗桿底座等證物。

全案偵訊後依傷害致死、聚眾鬥毆等罪嫌將曾姓少年等5名共犯移送桃檢偵辦，並陸續追查其他在逃涉案共犯到案。

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