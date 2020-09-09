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開跑車提名牌包假貴婦豪租6000萬宅　屋主大驚！名下竟無資產

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▲▼ 北檢，台北地檢署。（圖／記者林裕豐攝）

 ▲鄭姓前法官提出詐欺告訴，2度獲得北檢不起訴處分。（圖／記者林裕豐攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市議員洪健益的前秘書翁秉鉅前妻李姵嬅，2年多前向高等法院退休的鄭姓法官承租位在信義路上的6000萬豪宅。屋主見李女出入均開跑車、手提名牌包，誤以為她有能力負擔每個月9萬元的租金而出租，沒想到李女竟欠租58萬元。屋主強制執行時，才發現李女名下竟無資產！因此提出詐欺告訴，但經檢方二度不起訴，屋主不死心，又再向高等檢察署提出再議。

據了解，李女現在已與翁男離婚，但事發時，雙方婚姻仍存續中。而事發在2018年4月間，當時李女透過房屋仲介，找上已經退休的鄭姓法官。鄭姓前法官在台北市大安區「信義京華苑」有一戶高達6000萬元的豪宅，李女表明想要承租。

鄭姓前法官看到李女出入均開著保時捷跑車，手上又不斷換不同的名牌包，還說自己從事外匯操作，應該有資力可以承租這處豪宅。因此雙方談妥後，約定租約自2018年5月1日起，至2020年4月40日止，每月租金9萬元，簽約後，李女先付了2個月的押金及第1個月的租金，共計27萬元。

不料李女與翁男僅付了5個月租金後，就沒再付款。屋主拿著兩夫婦簽發的本票，到法院聲請本票強制執行，但法院調查後，才發現2夫婦名下竟無任何資產。屋主認為李女一開始就打扮成貴婦，讓他陷於錯誤，誤以為李女有能力承租豪宅，才使他租出房屋，損失2個月租金、再加上違約金，總計損失58萬元，因此對李女與翁男提出詐欺罪告訴。

檢方傳喚2夫婦到案，翁男否認犯罪，主張房屋為前妻所承租，他們2018年10月離婚後，他就沒有住在豪宅內，他也從未見過鄭姓前法官；至於李女到案後也否認詐欺，主張自己在離婚後資力不足，無法支付租金，並非蓄意詐欺。檢方調查後，認為2夫婦供述屬實，全案應屬於民事糾紛，因此做出不起訴處分。但鄭姓前法官不服，聲請再議成功後，北檢續查仍做出不起訴處分。全案又到了鄭姓前法官手中，他仍不服，已經第二度向高檢署聲請再議。

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