17歲少年車手暗槓70萬　「家法伺候」5大酷刑...險死才獲釋

▲趙姓男子不滿阮姓等3少年涉暗槓贓款70萬元未上繳，夥同成員5人以毆打、拘禁、強拍裸照等方式凌虐。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子為詐騙集團核心成員之一，去年1月間懷疑旗下3名17歲少年車手「暗槓」詐騙贓款70萬元未上繳，夥同成員5人將李姓、童姓與阮姓少年強押圍毆並拘禁，期間還強拍裸照、淋冰水，甚至持刀揮砍等方式凌虐，趙男發現阮姓少年血流不止擔心鬧出人命釋放，警方後來循線逮捕趙等6人到案，檢方10日偵結依妨害自由等罪嫌提起公訴，並建請地院加重其刑。

檢警調查，21歲的趙姓男子去年1月懷疑旗下成員17歲的李姓、童姓與阮姓少年「暗槓」詐騙1名婦人70萬元贓款，召集王姓、黃姓等5人，在同年1月3日凌晨在李姓少年位於桃園市八德區住處，將人押至桃園區某摩鐵拘禁，逼問贓款下落未果後予以痛毆，還對其強拍裸照、淋冰水凌虐。

李姓少年遭拘禁2天後，再強逼約出童、阮2人，3人被帶往平鎮區某處倉庫後方池塘附近拘禁，趙等人將3名少年押至附近公園繼續毆打，其中成員王姓男子持刀砍傷阮姓少年右手臂，後來發現阮血流不止，擔心恐鬧出人命才釋放3人。

警方獲報後循線逮捕趙男等6人到案，趙男坦承押走3名少年拘禁與凌虐，但辯稱不是主謀，同案黃姓男子才是「大哥」，他只是跟著命令走；黃男也推稱什麼都不知道，只是到場挺趙男，2名王姓男子均坦承，3名少年私吞贓款才教訓他們，檢方認為根據3名少年指證、醫院驗傷診斷證明與警方提供監視畫面截圖佐證，偵結依妨害自由等罪嫌起訴，並建請地院加重其刑。

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