渣男持打氣筒痛打孕妻害1屍2命　還視訊給女網友看！檢斥泯滅人性

▲桃園市大園區李姓男子今年6月間懷疑妻子外遇，藉故以談判離婚誘騙妻子北上桃園大園區，趁機性侵與痛毆已懷孕5月妻子傷重致死，圖為承辦的大園警分局埔心派出所。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子與妻子感情不睦分居，李男懷疑妻子外遇今年6月藉故談判離婚要妻子從雲林北上桃園，見面後不顧已懷孕5月仍性侵，事後2人口角，李男以打氣筒痛毆孕妻倒地昏迷，還拍攝孕妻受傷畫面以視訊傳送給國外女網友觀看，事後發覺孕妻倒臥廁所沒有心跳才急忙送醫，但仍造成1屍2命慘劇；檢方認為李男段殘忍且泯滅人性，偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴，並建請地院從重量刑。

檢警調查，44歲的李姓男子與37歲的鍾姓妻子結褵十餘年，近年因感情不睦已分居桃園與雲林兩地，今年6月間，李男懷疑妻子外遇，同月11日以離婚為由要鍾妻從雲林北上桃園談判，當晚見面後，2人再度起口角，李不顧妻子懷孕5月居然痛毆妻子，還恐嚇「會沒命！」逼迫期說出外遇對象聯絡電話，再傳訊恐嚇對方「明天你準備收屍」等語。

▲桃園市大園區李姓男子今年6月間懷疑妻子外遇，邀妻子北上談判，卻趁機性侵還以打氣筒痛毆致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李痛毆鍾姓孕妻後，竟還有興致性侵孕妻，隔天一早竟還持打氣筒向孕妻痛砸，見妻子重傷不但不理會，竟拍攝妻子受傷畫面，以視訊傳給國外1名女網友觀看，12日下午三時許，鍾女倒臥廁所昏迷，李男發現已無呼吸心跳，驚覺事態嚴重趕緊找救護車送醫急救，辯稱妻子在家中跌倒，醫護人員發現鍾女傷勢並非跌倒所致報警處理。

李男在偵訊時辯稱，懷疑妻子有外遇敗壞其名聲，沒有殺人故意犯意，有關性交部分則有經妻子同意，鍾女家屬則指証，李男過去時常對鍾女家暴；檢方勘驗李的手機查出，他與女網友互稱「老公、老婆」，案發前曾上網查看有關密宗雙修、懷孕等網頁，還錄下痛毆妻子與性侵畫面傳給女網友看，甚至妻子滿頭是血的照片換成視訊用大頭貼，手法非常殘忍。

檢察官認為，李男凌虐施暴與性侵妻子手段凶殘，連腹中胎兒也因遭受重擊死亡，李妻死前顯然飽受身心重創，李卻與女網友分享犯罪過程泯滅人性，犯後毫無悔意，偵結依加重強制性交、故意殺人等罪嫌提起公訴，並建請地院從重量刑。

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