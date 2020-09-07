兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

▲高雄高分院高分檢外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏東有一對海產界的名人夫妻檔，由於不滿兒子沒有履行繼承家業的承諾，打官司想要討回價值上千萬的多筆土地，沒想到因此和兒子反目，他的兒子更控告父親曾於8年前打擾他睡覺、涉嫌觸犯強制罪，經過屏東地檢署判決處分不起訴後，沒想到他仍不死心，向高雄高分檢聲請再議，結果高分檢以他提告可能出於對父親的報復心態，加上查無其他證據，仍維持不起訴處分。

根據了解，年約70多歲的屏東海產大亨，從事海產進口貿易超過30年，是屏東地區知名的人士，大約8、9年前這對夫婦和兒子約定，要他留下來幫忙繼承家庭事業，並贈與位在屏東的多筆土地，沒想到兒子卻離開家鄉，獨自到台中打拼，夫妻倆認為兒子違反承諾，向屏東地院提起訴訟，要求歸還不動產，沒想到因此種下父子間的心結。

兒子更在今年控告自己的父親，8年前曾打擾他睡覺，不僅踹門還用言語辱罵他，並企圖攻擊、趕他離家，涉嫌強制罪，此案經屏東地檢署處份不起訴後，他仍不死心，向高雄高分檢聲請再議。

高分檢認為海產大亨的兒子不顧親情，因為雙方歸還不動產的官司，已有多次細故爭吵，因此對父親一再提出告訴，證明他長期不滿，因此認定他對父親的不利證詞，很可能出自報復情緒，加上查無其他涉案證據，仍維持不起訴處分。

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