　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 高雄高分院外觀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄高分院高分檢外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏東有一對海產界的名人夫妻檔，由於不滿兒子沒有履行繼承家業的承諾，打官司想要討回價值上千萬的多筆土地，沒想到因此和兒子反目，他的兒子更控告父親曾於8年前打擾他睡覺、涉嫌觸犯強制罪，經過屏東地檢署判決處分不起訴後，沒想到他仍不死心，向高雄高分檢聲請再議，結果高分檢以他提告可能出於對父親的報復心態，加上查無其他證據，仍維持不起訴處分。

根據了解，年約70多歲的屏東海產大亨，從事海產進口貿易超過30年，是屏東地區知名的人士，大約8、9年前這對夫婦和兒子約定，要他留下來幫忙繼承家庭事業，並贈與位在屏東的多筆土地，沒想到兒子卻離開家鄉，獨自到台中打拼，夫妻倆認為兒子違反承諾，向屏東地院提起訴訟，要求歸還不動產，沒想到因此種下父子間的心結。

兒子更在今年控告自己的父親，8年前曾打擾他睡覺，不僅踹門還用言語辱罵他，並企圖攻擊、趕他離家，涉嫌強制罪，此案經屏東地檢署處份不起訴後，他仍不死心，向高雄高分檢聲請再議。

高分檢認為海產大亨的兒子不顧親情，因為雙方歸還不動產的官司，已有多次細故爭吵，因此對父親一再提出告訴，證明他長期不滿，因此認定他對父親的不利證詞，很可能出自報復情緒，加上查無其他涉案證據，仍維持不起訴處分。

►點我超越韓國愉快體驗

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／宜蘭大溪漁港落海人數增至10人！5命危5送醫
張菲、費玉清每月給10萬　恆述法師爆弟子為她抱不平
中衛特殊色口罩搶翻！明、後天「開賣通路、時間」一次看
快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人無生命跡象　倚靠冰箱漂浮
快訊／金錢豹2男遭擄虐殺　死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

專挑女孩！萬華男裸躺「洋娃娃遮私處」求幫拍照…她路過嚇傻急逃

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

會爆炸勿動！高雄地院驚現恐怖包包　警拉封鎖線...大家都笑了

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人失去生命跡象　倚靠冰箱漂浮

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中...山坡溼土變乾鬆動

快訊／「全身72%皮下嚴重出血」！金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

專挑女孩！萬華男裸躺「洋娃娃遮私處」求幫拍照…她路過嚇傻急逃

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

會爆炸勿動！高雄地院驚現恐怖包包　警拉封鎖線...大家都笑了

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人失去生命跡象　倚靠冰箱漂浮

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中...山坡溼土變乾鬆動

快訊／「全身72%皮下嚴重出血」！金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

陳柏惟：國民黨若能接受1元換4萬　「我補貼1人350元」故宮門票　

開放美豬美牛》藍弋丰／食安要回歸科學理性　唾棄恐慌炒作

國民黨中評會提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長

蒜頭一斤飆破300元天價！鹽酥雞、香腸攤沒蒜了　老闆：不敢用

專挑女孩！萬華男裸躺「洋娃娃遮私處」求幫拍照…她路過嚇傻急逃

驢子見到愛人「小狗化」搖尾飛奔！　飛機耳大哭討摸：想死你了～

台南中華南路7日起進行路平工程　給民眾安全順暢之路

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

史上範圍最大「新北歡樂耶誕城」預計11月登場　打造期間限定台版迪士尼

勞動部「真心良品」採購競賽加碼　總採購前10名總購物金108萬元

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

社會熱門新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

男摩鐵自殺　IG：讓我放過自己

彰化139線過彎壓車失控　20歲騎士捲車底亡

前男友麻吉強行侵入…她子宮發炎哭喊：我好髒　

湯姆熊割喉案！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

即／金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

即／宜蘭大溪漁港6人落海！

目睹39歲女摔飛！乘客狂抖：很嚇人

即／金錢豹擄2男虐打　5惡煞全遭聲押

北車「最嗆街友」喊單挑　被猛踹51下慘死！　

即／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」

更多熱門

相關新聞

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中

屏東縣霧台鄉台24線33.7公里處7日早上發生山坡土石鬆動滑落坍方，影響通行，警方已派員在坍方處前100公尺警戒，公路總局第三區工程處潮州工務段已派員搶修，籲請用路人注意。

高雄男童「手寫注音紅包」：謝謝叔叔

高雄男童「手寫注音紅包」：謝謝叔叔

這裡的人眼超尖！他騎車徘徊立馬被報案

這裡的人眼超尖！他騎車徘徊立馬被報案

高雄男疑遭「淋油虐燒」全身疤痕

高雄男疑遭「淋油虐燒」全身疤痕

婦人騎車奶粉錢飛走　警靠發票尋人

婦人騎車奶粉錢飛走　警靠發票尋人

關鍵字：

高雄屏東海產不動產官司贈與父子不起訴

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面