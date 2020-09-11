友情萬萬歲！史上最麻吉「星座組合Top3」出爐...雙魚＋摩羯超互補

▲最麻吉「星座組合」，趕快來看你有沒有上榜！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙家玉／綜合報導

莎士比亞曾說：「有很多良友，勝於有很多財富。」朋友在生命中扮演重要角色，錢財不能長久，但一份真摯的友情卻能成為世上最珍貴的財富。陸媒《星座屋》列出3組史上最完美的「麻吉組合」，當最有忍耐力的雙魚座碰上缺乏安全感的獅子座，卻能成為超級死黨，你也上榜了嗎？

1.天秤座＋射手座

交際手腕很強的天秤座很勇敢，卻缺乏更改判斷力，他們有許多點頭之交，但和愛玩的射手座卻能成為好友，帶給天秤座很多樂趣；意志力差的射手座很感性，兩者在理性上的差別與感性上的衝動互補，一旦成為知己便會扶持彼此，甚至在對方最脆弱時給予安慰。

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▲雙魚座與魔羯座的共同點都是非常敏感，但成為朋友便會無限付出。（圖／翻攝PEXELS）

2.巨蟹座＋天蠍座

巨蟹座屬於純情氾濫型人才，以助人為樂，喜歡和人聊心事，也最需要朋友陪伴他們一起渡過情緒的起伏。擁有高危機意識的天蠍座，不容易和別人掏心掏肺，於是能交心的人也不多，但他們同樣具備熱情大方的特質，且兩者最大的共同點就是做事執著，擁有不成功不罷休的精神。

3.雙魚座＋摩羯座

雙魚座常常活在自己的想像中，內心總是不為人知，且很有忍耐力，相對於缺乏安全感的摩羯座，兩者在性格上非常互補。雙魚座有奉獻的精神，願意為朋友不惜代價犧牲，兩者的共通點都是非常敏感，摩羯座不願意相信別人，總將情緒壓抑在心底，一旦相信朋友便會特別依賴及保護對方，讓看似冷靜的摩羯座有情緒的出口。