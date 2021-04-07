指甲形狀曝性格+運勢！「這形狀」事業運、財運旺到爆

▲指甲在手相中其實代表一個人的性格及命運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

在手相中，不同指甲形狀都也代表不同的性格特徵和運勢。命理網站「生肖運勢天天看」便以不同指甲形狀，剖析出4種不同個性及運勢發展，例如寬形指甲的人性格直率豪爽，沒有城府但也因為容易衝動，所以常會犯錯，要警惕自身才能帶動事業發展，而圓形指甲的人通常事業運、財運都很旺。

1.修長指甲



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指甲修長美觀代表主人在藝術方面的才華和天賦很高，骨子裡有一種浪漫主義，想像力豐富，創造力非凡，注重精神享受。此外，也代表主人有完美主義情節，要做就做到最好，因此事業運順利，但性格單純，容易輕信他人，在人際交往時難免吃虧，所以一定要提高警覺。

2.圓形指甲



圓形指甲的人通常頭腦聰明，為人處世靈活變通，社交能力極強，不愛爭強好勝，對大多數人來說都很好相處，因此身邊朋友多，遇事也有貴人相助，事業和財運都不錯，而且這類型的人性格踏實穩重，很會照顧人，婚後通常幸福美滿，夫妻感情非常好。

▲寬形指甲的人性格豪爽。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



3.寬形指甲



指甲比較寬的人通常性格豪爽，做人做事直來直往，沒什麼城府，不喜歡拐彎抹角，也非常講義氣，能夠為朋友兩肋插刀，不過也容易一時衝動說錯話、做錯事，因此要隨時提醒自己凡事三思而後行，才能夠避開一些禍事，事業上也更容易成功。

4.方形指甲



正方形指甲的人很有主見，頭腦清醒，意志堅定，膽識過人，責任感也重，是天生的領導者，但因為過於嚴肅、缺乏變通，有時稍顯呆板，人際關係不是很好，感情方面也不太順利。