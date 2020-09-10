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川普曝：金正恩告訴我一切！　包括姑丈張成澤遭「殘忍處決」過程

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▲▼新冠肺炎全球疫情，可能使川普與金正恩兩人難於在11月美國大選前見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（左）宣稱，北韓領導人金正恩（右）告訴他任何事情，包括姑丈張成澤遭殘忍處決的過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國《華盛頓郵報》資深記者、揭發「水門案」的伍華德（Bob Woodward）將於15日出版新書《震怒》（Rage），內容包括他從去年12月至今年7月針對總統川普進行的18次訪談。川普受訪時表示，北韓領導人金正恩「遠遠超乎聰明」，而且還大方告訴他所有事情，包括當年處決其姑丈張成澤的過程。

綜合《華盛頓郵報》、《周刊報導》等英美媒體報導，川普提及前任總統時表示，「我不認為歐巴馬（Barack Obama）聰明，我認為他被極度高估，而且我不認為他是一名優秀的講者」。他說，自己不是唯一一個不太喜歡歐巴馬的人，更稱金正恩認為歐巴馬「是個混蛋」。

川普接著向伍華德表示，他首次與金正恩見面時，內心忍不住驚呼「天X的」，並認為對方「遠遠超乎聰明」，兩人立刻產生「化學反應」，彷彿一場「旋風式戀情」，「你遇見一個女人，在1秒鐘以內，你就知道它是否會發生」。

▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲川普認為他與金正恩產生化學反應。（圖／朝中社）

川普還展示了金正恩寫給自己的信件，內容寫道，「我與閣下進行另一場歷史性會晤，讓人想起一部科幻電影中的一幕……我在一個美麗而神聖的地方，緊緊握住閣下的手時，那是歷史性的一刻，全世界都在看」。

根據新書，川普對於被稱為「閣下」感到特別愉悅，並自稱金正恩「告訴我一切」，包括姑丈張成澤處決過程的生動描述。他不願意分享自己寫給金正恩的信，宣稱那是「最高機密」。儘管如此，伍華德仍成功取得這些信件。

伍華德寫道，川普也注意到自己與金正恩、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等獨裁強人比較親近，並且認為這些關係非常有趣，「他們越是強硬、刻薄，我跟他們就相處得越好。你知道嗎，改天替我解釋一下吧，好嗎？」

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