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美媒：字節跳動與華府談判　避免完全售出「TikTok在美營運權」

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▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲報導指出，北京字節跳動正在與美國政府談判，試圖保留一部分的TikTok在美營運權。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統川普放話封殺中國社交影音平台TikTok，並要求北京字節跳動（ByteDance）把TikTok出售給美國公司。《華爾街日報》（Wall Street Journal）於9日報導指出，字節跳動正在與華府討論可能的解決方案，試圖避免售出全部的在美營運權。

根據報導，字節跳動仍在爭取保留部分營運權，同時盡力讓美國、中國的監管機構都滿意。一名知情人士向CNBC透露一項可能的作法，也就是把TikTok的資料控制權移交給美國科技公司，同時藉此保留部分資產擁有權。但是，目前仍不清楚川普政府是否願意接受類似方案。

白宮將最後期限設定在9月20日，要求字節跳動按時宣布TikTok販售計畫，否則同月29日就將面臨在美國停止營運的命運，且相關交易必須在11月12日以前完成。

外界普遍預期，字節跳動將把TikTok營運權賣給某間美國企業，其中2大競爭者分別是電腦科技公司微軟（Microsoft）與零售巨擘沃爾瑪（Walmart）的合作聯盟，又或者軟體公司甲骨文（Oracle）。

字節跳動一直在進行相關協商，TikTok全球執行長梅耶爾（Kevin Mayer）於8月27日宣布辭職時透露，一筆交易已經快要談成了。但是，此事也將遭遇障礙，因為中國政府引入新的技術出口法規，要求TikTok必須獲得北京批准，才能售出其演算法，而演算法就是該應用程式的部分核心價值。

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