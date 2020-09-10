妹妹去哪兒！金與正「失蹤」一個半月很危險...專家透露行蹤

▲北韓朝鮮勞動黨第一副部長金與正以一個多月未露臉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾9日綜合外電報導

北韓領袖金正恩的妹妹金與正，也就是這個極權國家實際上的二把手，已超過一個月未出現在公眾眼前，南韓政府及專家都很想知道她的行蹤。

韓國時報（The Korea Times）報導，金與正這陣子未露面，與其他北韓官員的行動形成強烈對比。南韓國家情報院（NIS）指出，金正恩基於統治壓力，已把部分權力委託給金與正，這不禁令人揣測她身在何方。

南韓統一部表示，金與正自7月27日出席「韓戰停戰協議」簽署67周年紀念活動之後，就沒在大眾面前出現。她是北韓共產黨中央政治決策體系一員，也是執政黨勞動黨中央委員會政治局候補委員，近期卻都沒現身相關會議。

南韓統一部對此謹慎觀望，僅表示目前不適合對金與正的行蹤做任何推論。

南韓國家戰略研究所（KRINS）外交暨安全中心主任申範澈（Shin Beom-chul）說：「金與正不現身，似乎與北韓的政治考量有關。」

申範澈認為，金正恩據稱分出部分權力，提升了金與正在南韓眼中的地位，但北韓似乎在控制可能的後果，擔心與北韓有關的訊息會透過中國回流北韓，成為金正恩獨裁政權的不安定因素。

韓東國際大學國際政治學教授朴遠建（Park Won-Gon）表示，根據北韓官方資訊，金與正負責對南韓及對美政策，但她的工作職責近來並未正式啟動，因此不會在大眾之前露面。

朴遠建說，北韓近期致力處理颱風及水災災後救助與重建，金正恩和其他官員正在視察災區，就此而言，負責對外事務的金與正不會公開現身。

朴遠建還表示，北韓今年6月沒能成功恫嚇南韓，可能也導致金與正銷聲匿跡。

北韓不滿南韓未阻止脫北者在邊境散布反北韓文宣，6月中逕自炸毀位於開城的兩韓聯絡處，當時喊話威脅的就是金與正。

►斬首示眾！川普爆料：金正恩曾和我分享「砲決」姑丈的精彩過程