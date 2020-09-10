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行政院4年砸511億元　救空污、降PM2.5濃度

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▲▼空污,空氣污染,PM2.5,髒空氣,霧霾,空氣品質,101,台北市空污。（圖／記者季相儒攝）

▲為解決空氣污染問題，行政院10日核定，4年總計經費511億元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

解決空氣污染問題，行政院10日核定，將進行4大面向共27項推動措施，4年預計經費新台幣511億元，盼在民國112年能夠達到PM2.5全國年平均濃度降低至15微克/立方公尺以下目標。

環境保護署10日在行政院會報告「空氣污染防制成效與展望」。環保署表示，自104年至108年細懸浮微粒（PM2.5） 年平均濃度由22微克/立方公尺改善至16.2微克/立方公尺，改善幅度26%，紅色警示次數由997次減少至146次，改善幅度85%。

除針對整體空氣品質改善外，環保署也推動特定地區空氣污染管理，例如在港區推動船舶減速及使用低硫燃油，監測數據顯示108年二氧化硫（SO2）年平均濃度在小港測站相對106年多達50%之改善幅度。

至於防制濁水溪河川揚塵上，環保署與農委會林務局、經濟部水利署、地方政府分工進行抑制濁水溪揚塵，108年揚塵事件已較106年減少30次，減少50%。

而秋冬季節中南部空氣品質容易不良問題，環保署推動跨區合作及管制，與地方政府定期召開會議，強化管制作為與進行減煤增氣機組調度，尤其中南部空氣污染改善特別明顯，在細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示減少達9成以上。

根據國內學者更新細懸浮微粒（PM2.5） 研究結果，境內污染部分工業占27.5%、車輛27.5%、其他來源占45%。行政院呼籲，民眾能參與空氣品質改善活動、定期保養車輛，多搭乘公共運輸工具，節約能源及減少露天燃燒行為，可減少對於空氣品質之影響外，更能提升民眾的生活品質。

▼環保署解決空氣汙染防治方案。（圖／行政院提供）

▲▼行政院環保署推動空汙改善計畫。（圖／行政院提供）

▲▼行政院環保署推動空汙改善計畫。（圖／行政院提供）

▲▼行政院環保署推動空汙改善計畫。（圖／行政院提供）

▲▼行政院環保署推動空汙改善計畫。（圖／行政院提供）

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