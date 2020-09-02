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只有14天！「0.5公斤廢電池換11元現金」全台9600據點限時加碼

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▲▼替換電池,乾電池,電池。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲顏旭明說，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

廢乾電池加碼回收活動又來了！環保署今（2日）宣布，再次祭出限時加碼優惠，9月9日起至9月22日，在全台9600個據點，可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼回饋，回收越多，回饋越多。

回收基管會表示，廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，若妥善回收，可回到產業製程循環再利用；但若任意棄置，將造成資源浪費，甚至污染環境。回收基管會執秘顏旭明說，目前我國每年約使用乾電池1萬1千公噸，但獲得回收約4千公噸，回收率穩定維持在4成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中，還有進步空間，因此再次舉辦回收活動，鼓勵民眾將擱置在家的廢乾電池拿出來回收。

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▲▼環保署宣布廢乾電池回收限時加碼3大量販、超商企業祭「0.5公斤11元」回饋。（圖／環保署提供）

▲環保署宣布廢電池回收限時加碼3大量販、超商企業祭「0.5公斤11元」回饋。（圖／環保署提供）

環保署表示，統一超商、全家便利商店及家樂福響應環保，平時已有回收廢乾電池折抵消費或兌換現金活動（統一超商為0.5公斤折抵消費8元、全家便利商店為0.5公斤折抵消費10元及家樂福為1公斤兌換現金5~8元）。

環保署指出，今年3大企業一起參與「全民綠生活電池加碼收」活動，總計在全國（含離島）將有超過9600個門市。民眾只要在9月9日至9月22日活動期間，拿0.5公斤的廢乾電池到統一超商及全家便利商店，就可以折抵當次購物消費11元；家樂福所屬量販店及超市更可以在服務台直接兌換11元現金。如果在官方臉書粉絲團分享活動訊息，更有機會賺綠點。

▲▼環保署宣布廢乾電池回收限時加碼3大量販、超商企業祭「0.5公斤11元」回饋。（圖／環保署提供）

▲廢乾電池回收管道。（圖／環保署提供）

回收基管會表示，此次活動以每半公斤為單位，以3號電池為例，約為20至25顆。業者表示，除車用大型電池，一般日常使用的廢乾電池都可以參與回收活動。兩大超商的部分，業者表示，店內販售的商品除菸酒與代收代售服務不能折抵，其餘民眾可自由選擇折抵。直接兌換11元現金的家樂福則表示，此活動不需登記個人資料，民眾可放心將電池送去回收。

顏旭明最後提醒，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用，民眾可以先「降階使用」，換到鬧鐘、遙控器等用電量較小的繼續使用，殘餘電力也不浪費，但這麼做仍不能算是真正的物盡其用，因為這些廢乾電池所含有的貴重金屬，應該要回收再利用。活動期間外，除便利商店、量販店及超市，一般民眾熟知的清潔隊資源回收車、村里資源回收站，還有販售乾電池的連鎖藥妝店、無線通訊器材行及攝影器材行等販售點，也都有常態協助回收廢乾電池，廢乾電池回收管道很多元。

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