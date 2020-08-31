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橋頭科學園區確定開發！農委會幫「中崎有機農場」找到53公頃土地

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▲▼環保署進行橋頭園區開發計畫第二階段環境影響評估。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署進行橋頭園區開發計畫第二階段環境影響評估。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（31日）進行橋頭園區開發計畫第二階段環境影響評估，高雄市長陳其邁上任後針對此案指示成立「橋頭園區專案推動小組」，拼2021年底前開始建廠。由於必須徵收全台第一個公設「中崎有機農業專區」，內政部、農委會上次範疇界定會議意見不同，此次卻達成共識，稱已幫農民找到53公頃土地，協助遷移，決議確定開發。

開發單位科技部南部科學園區管理局簡報提到，橋頭科學園區規劃引進半導體聚落、航太產業、智慧生醫、智慧機及創新科技聚落等產業。南科管理局簡報提到，南科未來10年產業用地需求為370至400公頃，橋頭園區262.39公頃。橋頭園區開發地點選在高雄市橋頭區和燕巢區的新市鎮特定區計畫範圍，其中廠商設廠用地164.27公頃，佔全區63％，估能創造1.1萬個工作機會，產值上看千億。

請繼續往下閱讀...

高雄橋頭科學園區今年2月12日進入二階環評，決議關鍵是政府認為「有開發必要」，5月二階範疇界定會議，卻因「中崎農場」為國內第一個公設有機專區，開發後可能被消失，至於保留與否？除農民反對，當時農委會覺得要原地保留，內政部認為農場屬「臨時性」，兩單位意見不同，討論破局。

內政部今說明，有機農業促進法和新市鎮開發條例，無競合論點獲行政院支持，已正式行文南科局，為創造有機農業發展和新市鎮開發多贏局面，農委會已和有機農民溝通尋找更有利有機農業發展土地，以利中崎農場遷移。農委會指出，此案7月1日和科技部等相關單位研議、釐清，確認沒法規問題，確保有機農業發展跟農民權益，將在距離現在3公里左右地區，台糖53公頃土地設立有機農業示範園區，提供農民進駐。

環委追問53公頃是否已被認定專業農區。農委會解釋，規劃過程中重視跟有機農溝通，且兩度拜訪，大家都充分了解示範園區地點優於現在。地球公民基金會會中表達希望開發單位回去評估替代方案意見，討論超過3小時，最後決議開發。

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