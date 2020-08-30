　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車汰舊換新補助最高5千只到今年底！9/1起不用再跑原戶籍申請

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市今年1到7月淘汰3.6萬輛老舊機車，其中二行程機車淘汰率13.5％，排名六都第一，展現市府推動低污染車輛、改善空氣品質之決心及成果。（圖／記者林悅翻攝）

▲機車汰舊換新補助最高新台幣5000元早鳥補助只到今年底。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署推動機車汰舊換新補助政策至今已逾半年，針對施行以來各界反映有關申辦主管機關、檢附申請資料等實務問題，修正發布「機車汰舊換新補助辦法」，今年9月1日起，換購機車者，改向新車車籍設籍地之環保機關提出申請，不用再跑原戶籍。

環保署表示，原規定補助須向舊車車籍登記地之環保機關提出申請，但考量實務上民眾於新購車輛後，多由銷售地點之車輛製造廠或銷售商協助民眾辦理舊車報廢及申請補助程序，故本次修正自今年9月1日起，換購機車者改向新車車籍設籍地之環保機關提出申請；換購電動（輔助）自行車者改向戶籍地之環保機關提出申請。

請繼續往下閱讀...

▲嘉義市淘汰老舊機車達成率全國第一 淘汰老舊機車換購電動機車最高可領兩萬二。（圖／嘉義市政府提供）

▲環保署指出，9月1日起，換購機車者，改向新車車籍設籍地之環保機關提出申請。（圖／嘉義市政府提供）

環保署說明，而原須檢附汽機車異動登記書（報廢）影本之規定，考量舊車之車籍狀態已可由相關資訊系統查詢得知，故修正為無須檢附。原須檢附新購車輛照片之規定，考量民眾所檢附之行車執照已有記載相關資訊，故修正為換購機車者免檢附，但換購電動（輔助）自行車者因無行車執照，仍須檢附照片。

環保署指出，另考量部分電動（輔助）自行車型較難以拍攝清晰之車架號碼照片，本次新增得以拓印紀錄表方式檢附備查之規定。原須檢附發票收執聯之規定，為免衍生無謂行政成本，修正為檢附發票影本即可。

環保署強調，期望藉由本次修正，達到簡政便民的效果，進而提升民眾汰舊換新意願。該署並提醒民眾，機車汰舊換新補助採分年度調降補助金額的方式，最高新台幣5000元的早鳥補助只到今年底，明年就將降為3000元，車主及早淘汰老舊機車，不僅減少空氣污染，還可享高額補助，一舉數得。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找不到人報警　她秒遭
館長台中VLOG驚曝「尊龍KTV腥內幕」：3年前恥辱跟台中人
快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

台鐵畫展8/31開展！50幅畫秀台灣歷史　看展再抽「觀光住宿券」

陳吉仲：國產豬肉100%不用萊克多巴胺　消費通路強制標示產地國

9/1起機場改採「咽喉唾液」篩檢　「清喉嚨吐口水」即完成採檢！

美豬牛進口資訊不公開　青年質疑蔡英文：是對待未來世代的方式？

不只開火車！台鐵力拼副業 出完「滷排骨鮮食」再推造型便當盒

上海再增1例「台灣輸出」　莊人祥：已去信詢問！

2300元「共享女友」破處直擊！　穿褲變聖人：剛剛到底在幹嘛

機車汰舊換新補助最高5千只到今年底！9/1起不用再跑原戶籍申請

新加坡航空推最新防疫措施　開發「Print-n-Go」無接觸報到

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

台鐵畫展8/31開展！50幅畫秀台灣歷史　看展再抽「觀光住宿券」

陳吉仲：國產豬肉100%不用萊克多巴胺　消費通路強制標示產地國

9/1起機場改採「咽喉唾液」篩檢　「清喉嚨吐口水」即完成採檢！

美豬牛進口資訊不公開　青年質疑蔡英文：是對待未來世代的方式？

不只開火車！台鐵力拼副業 出完「滷排骨鮮食」再推造型便當盒

上海再增1例「台灣輸出」　莊人祥：已去信詢問！

2300元「共享女友」破處直擊！　穿褲變聖人：剛剛到底在幹嘛

機車汰舊換新補助最高5千只到今年底！9/1起不用再跑原戶籍申請

新加坡航空推最新防疫措施　開發「Print-n-Go」無接觸報到

桃園孕婦出血老公攔車求救　警車開道護送3分鐘到醫院

「綺夢」張敏淡出演藝圈25年…近況罕見曝光！　52歲還有超狂嫩臉

防疫警戒提升！南韓日增299例　大邱爆「教會群聚」：曾參加示威

哈利梅根準備回英國！黛安娜60歲冥誕雕像落成　盼解兄弟心結

嘉義地檢署河川局建構聯繫平台　致力疏濬程序公開透明

《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

嘉市童軍節表揚優秀童軍　葉欣隴榮獲國花級章

台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

日職／羅德洋砲馬汀砲轟張奕　單月10轟近34年隊史首位

鬆口選台北市長？吳怡農：我不會選　鄭麗君：沒有規畫

加油站打工見「副駕有紅衣女」　一周後1婦人自撞亡...神明開示了

生活熱門新聞

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

風王「梅莎」不排除轉強　今晚開始有雨

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

人妻躲鄰居探聽八卦　躲車庫被偷看

長腿女玩命拍美照　攀坐3樓外牆

快訊／梅莎颱風轉中颱！最接近台灣時間曝光

周日口罩懶人包　想買中衛就跑這！

鄰居小強湧出門縫　他崩潰求救

人都有規律可循！看透「一致性」掌控人心

更多熱門

相關新聞

15個「重機騎士才懂的冷知識」

15個「重機騎士才懂的冷知識」

或許你本人不知道，但你平時不經意間的行為，可能就是每位騎士的共通點；以下我們收集了15個只有摩托車騎士才能深刻體會的冷知識，你被說中幾個？

婦機車打滑衝對向車道　遭油罐車撞飛

婦機車打滑衝對向車道　遭油罐車撞飛

汽車撞倒一排機車　傻眼：駕駛座沒人

汽車撞倒一排機車　傻眼：駕駛座沒人

唐老大拍攝大陸電動機車廣告

唐老大拍攝大陸電動機車廣告

台鈴eReady電動機車量產下線

台鈴eReady電動機車量產下線

關鍵字：

環保署機車汰舊換新原戶籍換購機車舊車戶籍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面