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草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

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▲斗六市公所為解決垃圾問題向雲林縣政府爭取經費，以打包之方式將廢棄物破碎、壓縮後再以特製可燃性膠膜層層包覆，來隔絕氣味及減少暫置所需空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六也出現過垃圾山景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許展溢／台北報導

緊鄰國道六號旁南投草屯掩埋場垃圾大量堆積成山，環保署今（18日）指出，將與水利署共同向行政院爭取，未來5年中央將投入6億元經費，111年前由水利署補助3億元先辦理垃圾移除，後續由環保署補助3億元，114年前完成掩埋場週邊景觀打造，達到結合環保與遊憩功能兼顧的場所。

該掩埋場位處中台灣交通門面，且鄰近未來鳥嘴潭人工湖，環保署表示，近3年中央已核定補助南投縣府超過2億元辦理垃圾轉運、打包篩分、掩埋場改善及自主處理設施規劃評估等工作；由於南投縣境內沒有焚化爐，長期仰賴外縣市處理，但是近年各焚化廠因設備老舊處理量能下降，能夠協助處理該縣垃圾量也逐年減少，因此垃圾持續在該縣內累積堆置。

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▲▼環保署。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署強調，垃圾處理依法是屬地方政府權責。（圖／記者許展溢攝）

環保署指出，目前草屯掩埋場已堆置5萬餘噸垃圾，為配合鳥嘴潭人工湖工程111年底完工啟用，與經濟部水利署合作主動向行政院爭取3億元經費，補助辦理草屯鎮垃圾掩埋場堆放垃圾移除作業，預計111年前完成，近期可獲行政院核定。另外，環保署配合垃圾移除進度，將再提供3億元經費，補助垃圾移除後周遭環境綠美化，結合環保與遊憩功能，並將草屯鎮清潔隊部設施升級等工作，預定114年以前完成。

環保署強調，垃圾處理依法本屬地方政府權責，南投縣垃圾問題應積極面對，包含各掩埋場整理整頓等管理工作，中央歷年也已提供經費補助與行政協助；而草屯掩埋場堆積垃圾移除作業因配合未來鳥嘴潭人工湖啟用，中央跨部會加碼補助專案經費協助解決，地方政府應加速提報計畫及落實執行。

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