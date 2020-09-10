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性侵弱勢女同學2年！南投男高生拍照「炫耀分享」…校方3點聲明曝光

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▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲中部一名高中生性侵同班弱勢女同學，還拍下性侵照到處炫耀，事件曝光後，校方緊急發出聲明。（示意圖／免費圖庫pxhere）

地方中心／南投報導

南投一間高中驚傳性侵案件！男學生就讀高一時性侵同班弱勢女同學後拍下照片，還疑似仗著父親是警察，威脅對方「要對家人不利」，連2年來多次性侵女同學。近日有網友在臉書上爆料此事，引發外界關注，對此，校方也發出聲明稿！

9日有網友在臉書社團中PO文指控，一名男學生就讀高一時，見女同學是弱勢家庭，竟性侵對方還拍照，威脅女同學說「父親是某派出所所長」，要脅女方「要叫他爸爸對家人不利」，導致女學生心生畏懼，只好默默隱忍，2年來多次屈從，不料，男學生竟軟土深掘，不僅將照片給其他同學看，還到處炫耀分享。

網友質疑，學校隔年發現後，沒有將加害者與被害者分開，還讓2人繼續同班，讓女學生遭受同學異樣眼光，直到高三才將男學生調班。這起事件曝光後，該校生輔組長深夜緊急出面說明，校方得知後積極處置，除依程序處理，目前全案也進入司法程序，盼網友別再轉傳截圖，以免觸法，或對當事人造成二次傷害。

該高中10日上午再發出「3點聲明」如下：

一、學校在知悉事件後，立即依性平法等教育法規定，進行法定校安、行政通報，性平會亦決議受理及組成性平調查小組進行調查，並依調查建議對學生做出處分，對於雙方當事人皆進行輔導，並依性別平等教育法做相關保護措施。

二、本校感謝各界之關心，並對於發生此不幸事件深感遺憾，有關校園性平事件處理，依法應予保密，冀望各界讓本案回歸法制面和輔導面。

三、本校將持續加強及重視對學生性平教育及法治教育，積極提昇學生情感教育，彼此友愛尊重的觀念及溝通協調能力，期建立友善校園資源與環境。

該高中校長也出面說明，校方4月16日接獲學生告知此事件，隨即依照規定進行通報，同時組織調查小組、聯絡家長來學校，直到8月26日暑假才算是結案，並將此案送交縣政府，涉及司法的部分由警方處理中。

校長指出，4月時由於正處於釐清案情的階段，由於要保護學生，不敢大動作處理，有實施分開的措施，將男同學、女同學調整分組、座椅，開學後便分班，同時也對雙方進行輔導措施。

校長也感謝各界的關心，對於發生此不幸事件深感遺憾，造成社會紛擾向社會大眾鞠躬道歉，他稱，「會秉持保護學校榮譽、保護學生，把事情做到最好」。

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