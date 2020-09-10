南投女高生遭性侵！校方隔3年才分班　專家批：性平教育推動不彰

▲南投縣一所高中遭人爆出有男學生性侵女同學 ，還拍裸照威脅。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者崔至雲／台北報導

南投一間高中驚傳男學生性侵女同學長達2年，但事情曝光後，校方並未積極處理，還讓被害女同學與加害者繼續同班，直到高三才分班，引發譁然。對此，台灣性別平等教育協會今（10日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，校方其實經過調查後，就應該將兩位分班，一直到高三才分班確實太晚了。

南投一間高中有網友爆料，有男學生性侵同班弱勢女學生，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，更拿著拍下的性侵照向其他同學炫耀、分享，整起事件因此曝光。

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▲專家認為，性平事件若在校園爆發，校方應盡速啟動性平會來做調查。（示意圖／Pixabay）

台灣性別平等教育協會秘書長蔡易儒說明，在性平事件中，不管是受害學生學生是否要通報，但已經經過網路爆料、媒體曝光，校方就應啟動性平會來做調查，而且性侵時間查達兩年，可見該校性平教育推動成效不彰。

蔡易儒也提到，性平事件中，不只受害者需要後續的心理輔導，加害者也需要適時的關心及輔導，並且認為，校方在調查此事的同時，就應該兩生分班級，若是都已事隔兩年後才分班，確實太晚了。

人本教育基金會執行長馮喬蘭也表示，遇到這樣的事件，校園性平會要盡快啟動，應調查學校做了什麼樣的措施、受害者及加害者雙方的說法等。馮喬蘭也提到，學生裸照問題是這幾年一直面對到的問題，性平教育應盡快落實，遇到這樣的狀況其實校方可以做的更多，各方都應做更精緻的對談，了解學生狀況。

