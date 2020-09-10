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2周後訂婚！小情侶意外墜山「女友破碎慘死眼前」　留他獨活心碎

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▲▼21歲女駕越野車墮坡亡。（圖／翻攝自江西廣播電台）

▲21歲女駕越野車墮坡亡。（圖／翻攝自江西廣播電台）

記者鄭思楠／綜合報導

江西南昌市21歲女子胡悅（化名）8月9日在一次驚險刺激的戶外活動中意外身亡，她和男友原本七夕（8月25日）訂婚，沒想到一對相愛的情侶就此陰陽相隔。父親胡林斌心痛控訴，事發後該活動組織方下落不明，而有關部門卻相互推諉。

據《江西廣播電視台》報導，最近一個月，南昌父親胡林斌一直都沉浸在悲痛和憤怒之中，他生有一兒一女。女兒胡悅（化名）今年才21歲，活潑美麗，是一家人的開心果。胡悅的突然離世，對她的家人來說，是一個沉痛的打擊。

胡悅的大伯胡大方說，當時，一起送侄女到醫院的有4個人，他們分別是侄女胡悅的閨蜜小楊、侄女的男友張立（化名）以及另外2個朋友。從他們口中，胡大方得知，侄女是在灣里區「刺激賽道摩托俱樂部」玩越野車時出的事。

出事的四輪越野車，深受追求刺激的年輕人追捧。閨蜜小楊透露說，8月9日中午，他們一行五人吃完午餐後，胡悅提議前往「刺激賽道摩托俱樂部」玩越野車，5人便驅車前往。

在花費近1100元（人民幣，下同）之後，在俱樂部教練的頭車帶路下，胡悅等5人分乘3輛越野車駛入了一條崎嶇坎坷的山路。

上山之路很順利，到達山頂之後，他們又在教練的帶領下掉頭朝山下開，就在車子開到半坡時，意外突然發生了。走在最後的胡悅及其男友張立連人帶車翻到了山下，並最終導致了胡悅死亡、張立受傷的慘劇。

胡悅和男友張立原本準備七夕訂婚，今年完婚，沒想到，臨近訂婚卻發生意外，一對相愛的情侶就此陰陽相隔。張立承受不了打擊，至今沒有緩過神來，

▲▼21歲女駕越野車墮坡亡。（圖／翻攝自江西廣播電台）

▲事發當天。（圖／翻攝自江西廣播電台）

張立回憶說，他隱約記得，車輪在撞上了一塊大石頭後便翻下山。兩人的家人推斷，越野車在高速下行的過程中，突然撞上了路上凸起的大石頭，導致方向發生了偏差，最終翻下了山，並引發了慘劇。

死傷者家屬認為，「刺激賽道摩托俱樂部」選擇這樣一條坑窪陡峭的山路，開展越野摩托騎行活動，而且沒有提供任何安全保障措施，對事故的發生存在過錯，應當承擔事故的全部責任。

事發後，「刺激賽道摩托俱樂部」大門緊鎖，人去樓空，聯繫斷絕，這讓死傷者家屬十分心寒。由於俱樂部方面選擇逃避，家屬希望交警部門能夠對事故的原因進行調查，並協調俱樂部方面出來承擔責任。

▲▼21歲女駕越野車墮坡亡。（圖／翻攝自江西廣播電台）

▲胡悅和男友。（圖／翻攝自江西廣播電台）

但警方指出，越野車屬於娛樂設備，不屬法律上的「車輛」，因此事件不屬道路交通事故，非由警方管轄。至於意外發生的經開區，該區官員也不願跟進事件。

俱樂部的經營者曹建國日前終於出面回應，他承認事故原因不明，「但事發的山路不屬他們的場地，是一條公共道路。」他也強調，自己沒有故意逃避，而是張立的父親曾帶人對其員工動粗，自己也在配合警方調查。

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