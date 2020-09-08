她遭室友追求者瘋捅！男友肉身護愛「脖子開血洞」…雙雙倒血泊

▲長髮妹被室友追求者捅9刀。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

準備報復暗戀被拒的女生，上門後卻向她的無辜室友下手……。2019年6月，在南京江寧一家工廠的宿舍里，長髮正妹小陳（化名）被女室友的追求者連砍數刀，胸口和脖子慘遭放血。男友為了救她，也慘遭兇手瘋捅，脖子更被扎出個血洞。最近，兇手犯犯故意殺人罪，被判入獄8年。

據《江蘇新聞》報導，2019年6月的一天晚上11點多，郝姓女室友追求者小韓，喝醉酒後來到郝女的宿舍，準備報復對方。

郝女對小韓發火，怒斥「他的行為已經影響宿舍其他人休息了。」隨後，小韓十分氣憤，但不忍向郝女下手，竟掏出隨身攜帶的水果刀，捅向了正躺在床上休息的室友-小陳的身上。

之後，小陳的胸口和脖子被捅數刀。男友前來勸阻，也被兇手瘋捅。經南京市公安局江寧分局物證鑑定室鑑定，受害人小陳的損傷程度為輕傷二級，男友的損傷程度為重傷二級。

▲女孩受傷嚴重。（圖／翻攝自江蘇新聞）

案發當日，被告人小韓自首，到案後如實供述了主要犯罪事實，之後家屬賠償受害人醫療費人民幣1.5萬元（人民幣，下同）。

南京市江寧經濟技術開發區人民法院對該案作出一審判決，小韓犯故意殺人被判處八年徒刑，賠償兩名受害人10萬元。可是小陳的媽媽說，至今未收到這筆賠償款。

她說，小陳和男友住院期間花費了醫藥費11萬元，這筆錢是兩家人問親戚借了幾萬元才湊夠的醫藥費，「而事發後，室友郝女只到醫院看望過一次小陳，就失聯了。」

▲男友重傷。（圖／翻攝自江蘇新聞）

小陳的媽媽也透露，女兒和男友通過這件事也是患難見真情，已經結婚組成了家庭，可是，兩個人的收入也不高，還欠著幾萬元的醫藥費，「不希望這件事給兩個人帶來精神和身體的傷害之後，還要背負經濟壓力，希望行兇者的家屬，儘快支付兩人住院治療的費用。」

對此，小韓的父親回應，因為自己身體不好，一直靠打工和務農維持家計，兒子出事後，家中沒有辦法再繼續支付受害者的醫藥費。

江蘇永衡昭輝律師事務所蒯本嶺律師表示，像小陳這樣的情況，法院雖然不支持精神損害賠償，但是法院判決的賠償可以申請強制執行的。

►戴口罩也要記得保養

▼兩人拿不到醫藥費。（圖／翻攝自江蘇新聞）