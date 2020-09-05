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玩2天「隔天慘被分手」　男友罵沒想到妳超醜！她淚：化妝錯了嗎

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▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲卸妝後被放生，原PO心裡好受傷！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的好想哭！」一名妹子哭訴，日前與男友甜蜜出遊，結果晚上卸妝準備睡覺，男友彷彿變了一個人，隔天兩人繼續踏青也玩不起來，男友變得格外冷漠，結果晚上回家後，就接到分手的電話。男友自認被騙了，「妳化妝前後根本是不同人...沒想到妳素顏這麼醜」，一席話讓原PO徹底心死。

一名女網友在臉書《靠北男友2.0》心碎表示，與男友交往近半年，彼此相處上也一拍即合，前陣子還出遊2天一夜，提前慶祝七夕情人節，沒想到卻成了分手之旅。原PO淚崩直呼，白天兩人都還好好的，結果晚上卸妝後，男友態度180度轉變，「表情變得很嚴肅，當天晚上也沒碰我...就直接睡覺。」

請繼續往下閱讀...

隔天兩人繼續走行程，敏銳的原PO明顯感覺男友心不在焉也玩得不盡興，結果晚上各自返家後，男友終於說出心裡話了，「經過這次的旅行...我覺得我們不適合...我們分手吧！」

毫無原因被狠甩，原PO當然無法接受，求問「為什麼？怎麼這麼突然？？我做錯了什麼？」結果分手理由神扯，男友毒舌功發威，「老實講，妳素顏之後的樣子，我沒辦法接受」、「妳化妝前後根本是不同人，我覺得我被妳騙了，蠻難過的」、「我們還是當朋友吧，其實我當初是看妳的外表才追你的」、「沒想到妳素顏這麼...醜」。

如今已是前男友，但所有傷人的字字句句，仍迴盪在原PO的腦海裡，甚至造成她內心莫名自卑，「哪個女生不希望自己漂亮？會化妝錯了嗎？我還是好難過，對自己也沒什麼自信了被提分手就算了，還被嫌長得很醜，我真的好想哭...」

▲▼ ，沒想到你素顏這麼醜！和男友過夜「卸妝」慘被分手 女心碎（圖／翻攝靠北男友2.0）

▲網友反認為，早日看清渣男真面目也好！（圖／翻攝靠北男友2.0）

討拍文貼出後，掀起大批網友幫QQ安慰，「嫌人家醜，自己是多帥了，只看表面的膚淺男人，這不要也罷」、「我23年來都素顏，難怪我單身，下一個會更好的，加油」、「還真誠實，其實這樣也好，男生覺得委屈就直接分手，妳也不用浪費時間在他身上」、「沒意外，妳化妝後當炮友」、「祝福妳能夠遇到一位欣賞妳的素顏跟內涵的男生」、「不化妝也好，以後老了不就被嫌的更慘」、「正向點，說明妳化妝技巧很好啊，可以開直播叫人家化妝咩」、「這種男人不要也罷，妳妝前妝後的照片給我看，我幫妳評評理」。

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