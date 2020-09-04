半夜性侵女友13歲女兒！3歲親骨肉「床邊直擊」　噁男：她比我還高大

▲13歲女童慘被媽媽男友性侵。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pixabay）



記者蔡儀潔／綜合報導

性侵女童禽獸不如！台中一名林姓男子帶3歲兒子在女友阿秀（化名）家過夜時，竟半夜性侵女友13歲的女兒小星（化名），而兒子就在旁邊觀看，後來又獸慾大發共犯案3次。在被揭發後他卻予以否認，稱以為女童是16、17歲，「因為她長的比我還高大。」

判決書指出，林男於2019年4月7日淩晨在2樓房間內，利用小星熟睡而不知抗拒的機會，脫掉她的衣物性侵得逞，1個月後，他再次於5月8日深夜，脫掉小星衣物，就在此時女童察覺驚醒，奮力反抗。

小星回憶道，「我有用2隻腳踢他的腳，他就用他2隻大腿把我的雙腳夾住，我有用雙手推他，他就用雙手把我的雙手壓住在我的頭兩邊，我有大叫不要，但妹妹睡死了沒聽到，他叫我不要叫，我還是繼續叫。」

小星接著說，「當時妹妹睡在我旁邊，我有大叫，但妹妹睡死了，那一次有個3歲小孩在看，他的小孩在玩。」同年6月12日晚間，林男見小星在床上滑手機，即表示欲與其性交，隨後小星表示自己正處生理期，林男就脫掉她內褲觀看，確認她月事來潮後，即叫她將褲子穿回，然後撫摸她胸部後離去。

▲女童媽媽質問林男，「這樣做是人做的事嗎？」（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

為防止惡行敗露，林男恐嚇小星不准跟母親透露，還拿零用錢給她。然而深受折磨的小星還是將此事告知安親班老師，母親阿秀隨後得知，立即報警處理。林男被捕後，雖不否認與阿秀於案發時間為男女朋友，但否認性侵小星，辯稱「我認為案發當時小春是16、17歲，因為她長的比我還高大」，否認全部的犯罪事實。

法官勘驗阿秀與林男手機對話錄音內容，阿秀詢問，「所以你承認強姦我女兒了是嗎」，林男則回「我己經有向她認錯了」。阿秀再問「你為什麼這樣做，這樣做是人做的事嗎？」、「你真的是畜生，如果是人不會做這種事情」，林說「對不起啦」。

合議庭審酌，林男是被害少女母親的男友，利用過夜的機會，罔顧人倫分際，嚴重侵害少女的性自主決定權，戕害少女身心正常發展，惡性重大，被害少女當庭表示不原諒他，台中地院依強制性交等罪將他判刑9年6月。可上訴。