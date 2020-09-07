超富男友擁7房產！她嫌「太短小」想分了　網神回：要看躺著高度

▲原PO因為男友身高短小而猶豫是否該接受求婚。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

大部分的女人都希望能夠找到好歸宿，除了專情、忠心等基本條件外，如果對方的家人將自己視如己出，且家境不錯，幾乎已經沒得嫌。不過一名網友就表示，其實男友家真的很有錢，且連家人都對她非常好，唯獨對方有著「163公分」的致命傷，因此面對結婚一事，她還是相當猶豫。

這名女網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，她的男友家境很好，不但出租3棟透天厝給一般家庭，且還有4個房產出租給7-11，最夢幻的是，對方的媽媽又對她視如己出、百般疼愛。

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原PO發現男友最近似乎有意求婚，但是「我男友身高實在不能接受，163公分男生來講真的好矮」；身高對她來說也是相當重要的條件，她並不希望以後生子時，小朋友比其他人矮，因此猶豫是否該接受求婚，並發文尋求網友意見。

▲男友有著163公分的致命傷。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

不少網友看到原PO的煩惱後，紛紛留言回應，「沒有十全十美的愛情，但是太矮真的好難接受」、「如果自己身高不矮，其實不用擔心，因為大多數情況基因是父母各影響50%」、「婆婆很好已經+1000萬分了，你不能全部都要啊」、「高到底能幹什麼用啊」、「要找到一個疼你，家境好，婆婆又好的，身高真的不是很重要了」、「這麼在意身高一開始為啥要在一起」、「她也怕生出一個只想著錢不在乎感情的小孩」、「交給我煩腦，你先撤」。

另外也有網友胡鬧表示，「我一直以為躺著的高度才是真的」、「躺著高度才是重點好嗎？奢求這麼多站起來180公分、躺下來8公分，有妳可受的」、「躺著如果也不高，多有錢都是X」。