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16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

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▲16歲少女失聯 。（圖／翻攝自南方都市報）

▲16歲少女失聯 。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

廣東省廣州市一名16歲晴晴（化名）少女失聯17天，疑似從地鐵口被人拽走，父母擔心不已，從各種管道四處尋人，但是卻沒有結果。警方調查後發現，晴晴這段時間其實都跟秘密男子在一起。

晴晴的父親張先生表示，晴晴8月17日上午10時打包了衣服和手機充電線，獨自從家中離開，當晚吃飯時家人們才發現她不見，到處都找不到人，緊急報警協助。

張先生透露，女兒離家後走道從化客運站地鐵站附近，地鐵D出口突然出現一名戴口罩男子，用手臂架住晴晴肩膀，當街帶走，「那個男的高高瘦瘦，年齡看著不小，比我還大」。

晴晴的媽媽則指出，女兒失蹤之後，QQ帳號曾經短暫上線，因此每天都會撥打QQ電話並留言，但一直沒有任何回复，讓她難過痛哭「寶貝女兒你在哪裡，快點回來吧，怎麼不理媽媽？」

根據廣州從化警方3日通報，張先生8月17日晚間報警，16歲的女兒張某當天早上8時許離家後，失聯未歸。民警通過監視器發現，當天張某離家後，和一名男子會合走進地鐵站後，又從另一個出口離開，坐車至鰲頭鎮某村落附近下車。

原來張某瞞著父母，秘密交往了一名21歲男朋友鄒某，警方3日在其家中發現失聯少女。據了解，張某是因與家人發生矛盾，故離家出走到男友家中，暫未發現涉違法犯罪情況。

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