士林貴族幼兒園被爆「餵童吃嘔吐物」　教育局：依新事證重啟調查

▲凱斯幼兒園涉及虐待兒童。（圖／黃郁芬辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

北市凱斯幼兒園被爆出涉及不當管教、超收、違法使用空間等問題。對此，台北市教育局9日回應，將針對家長指陳事件進行釐清，依新事證重啟調查。

台北市議員黃郁芬9日召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權益誰來保障？」記者會，家長在會中淚訴孩童遭到餵食嘔吐物、拿棍子毆打、恐嚇等對待，也質疑凱斯幼兒園有超收、超載及消防設備不合格，質疑教育局調查草率，甚至說謊欺瞞家長。

▲黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市教育局9日下午回應，教育局分別於2019年8月5日、8月6日及9月10日接獲社會局函知，該園幼生疑遭不當對待之情事，即於8月21日、9月12日到園訪查園方相關人員，陳姓教保員及簡姓教保員分別2019年8月5日、9月1日離職，教育局也要求2名離職教保員接受調查訪談；為釐清事件始末，本局於2019年9月3日請幼生家長到局說明，以瞭解幼生情況。

教育局指出，有依據《兒童及少年福利與權益保障法》第7條規定辦理調查訪談，並如實記錄蒐集所有資料，調查訪談過程中，教育局針對園方相關人員訪談內容作詳實紀錄，查看2019年7月23日至8月1日上課日全時錄影監視器畫面，請園方提供親師電話聯絡紀錄、家長與園方協商會議紀錄，同時也記錄家長說明情形，並參採家長提供之家長心聲、驗傷單及照片等資料。

教育局提到，依園方及家長等相關人員陳述內容及上開相關事證資料做成調查訪談紀錄表，並於同年9月全案資料於以密件方式將「全案訪談紀錄（包含幼兒家長、園方、教師等）」、「教保員及幼生基本資料」、「家長與園方於8月份之協商會議紀錄」、「家長舉證幼生驗傷單（含照片）及相關資料」、「監視器畫面」、「親師電話聯絡紀錄」等6項資料併同調查訪談紀錄內容，完整送交市府社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》進行認定及裁處。本案處理程序皆依法令規定程序及時間內完成所有調查訪談紀錄作業。

另針對該園有超收及消防設備不合格一事，教育局表示，分別於2019年8月14日及9月4日接獲市民1999陳情案件，即於2019年9月2日無預警突襲派員前往該園訪視，現場95名幼兒，無超收幼兒情形，但發現有疑似擴大使用2樓夾層情形，並依《幼兒教育及照顧法》規定命該園限期改善，該園業於2019年10月29日函報完成改善報告。

教育局提到，2020年8月14日該局無預警偕同市府消防局、勞動力重建運用處等單位，派員至該園進行公共安全暨園務行政檢查，現場94名幼兒，無超收幼兒情形；另現場2樓夾層並無使用，也無教學活動，作為放置教具之處。為維護幼兒權益，將依據相關指陳事項進行釐清，依新事證重啟調查；加強幼兒園稽查作業，倘查有違規情事，逕依相關規定議處。

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