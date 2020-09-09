　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

士林貴族幼兒園被爆「餵童吃嘔吐物」　教育局：依新事證重啟調查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 凱斯幼兒園涉及虐待兒童。（黃郁芬辦公室提供）

▲凱斯幼兒園涉及虐待兒童。（圖／黃郁芬辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

北市凱斯幼兒園被爆出涉及不當管教、超收、違法使用空間等問題。對此，台北市教育局9日回應，將針對家長指陳事件進行釐清，依新事證重啟調查。

台北市議員黃郁芬9日召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權益誰來保障？」記者會，家長在會中淚訴孩童遭到餵食嘔吐物、拿棍子毆打、恐嚇等對待，也質疑凱斯幼兒園有超收、超載及消防設備不合格，質疑教育局調查草率，甚至說謊欺瞞家長。

▲▼黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市教育局9日下午回應，教育局分別於2019年8月5日、8月6日及9月10日接獲社會局函知，該園幼生疑遭不當對待之情事，即於8月21日、9月12日到園訪查園方相關人員，陳姓教保員及簡姓教保員分別2019年8月5日、9月1日離職，教育局也要求2名離職教保員接受調查訪談；為釐清事件始末，本局於2019年9月3日請幼生家長到局說明，以瞭解幼生情況。

教育局指出，有依據《兒童及少年福利與權益保障法》第7條規定辦理調查訪談，並如實記錄蒐集所有資料，調查訪談過程中，教育局針對園方相關人員訪談內容作詳實紀錄，查看2019年7月23日至8月1日上課日全時錄影監視器畫面，請園方提供親師電話聯絡紀錄、家長與園方協商會議紀錄，同時也記錄家長說明情形，並參採家長提供之家長心聲、驗傷單及照片等資料。

教育局提到，依園方及家長等相關人員陳述內容及上開相關事證資料做成調查訪談紀錄表，並於同年9月全案資料於以密件方式將「全案訪談紀錄（包含幼兒家長、園方、教師等）」、「教保員及幼生基本資料」、「家長與園方於8月份之協商會議紀錄」、「家長舉證幼生驗傷單（含照片）及相關資料」、「監視器畫面」、「親師電話聯絡紀錄」等6項資料併同調查訪談紀錄內容，完整送交市府社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》進行認定及裁處。本案處理程序皆依法令規定程序及時間內完成所有調查訪談紀錄作業。

另針對該園有超收及消防設備不合格一事，教育局表示，分別於2019年8月14日及9月4日接獲市民1999陳情案件，即於2019年9月2日無預警突襲派員前往該園訪視，現場95名幼兒，無超收幼兒情形，但發現有疑似擴大使用2樓夾層情形，並依《幼兒教育及照顧法》規定命該園限期改善，該園業於2019年10月29日函報完成改善報告。

教育局提到，2020年8月14日該局無預警偕同市府消防局、勞動力重建運用處等單位，派員至該園進行公共安全暨園務行政檢查，現場94名幼兒，無超收幼兒情形；另現場2樓夾層並無使用，也無教學活動，作為放置教具之處。為維護幼兒權益，將依據相關指陳事項進行釐清，依新事證重啟調查；加強幼兒園稽查作業，倘查有違規情事，逕依相關規定議處。

其他人也看了這些新聞...

民調落後蔣萬安、陳時中　黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手
蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜慘剩2%僅贏1人
江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選

相關新聞...

 國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長　拿下3都
支持度慘輸蔣萬安30％　羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
攝影師突抽筋！KID「穿涼鞋」幫扛7kg腳架…應對細節被讚爆
經紀人騙拍裸照！女星當場被逼脫光　露出片外流
林威廷父親裝潢遭壓死　富邦悍將回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞保年金大砍30％？政院：沒有正式啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

重大交通案8月「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

北市首創「推動運動性別平等獎」　柯文哲：希望成為多元共融城市

士林貴族幼兒園被爆「餵童吃嘔吐物」　教育局：依新事證重啟調查

總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

劉文硯敲定接掌TVBS總經理！NCC要檢視「新聞編輯室公約」

朱立倫辦公室：「吃萊豬才心酸」 蘇貞昌不要什麼都騙

「這塊焢肉應該沒有瘦肉精」　朱立倫看故宮國寶肉形石暗諷美豬

索馬利蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮喊話駐台代表：台灣是你第2個家

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

勞保年金大砍30％？政院：沒有正式啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

重大交通案8月「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

北市首創「推動運動性別平等獎」　柯文哲：希望成為多元共融城市

士林貴族幼兒園被爆「餵童吃嘔吐物」　教育局：依新事證重啟調查

總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

劉文硯敲定接掌TVBS總經理！NCC要檢視「新聞編輯室公約」

朱立倫辦公室：「吃萊豬才心酸」 蘇貞昌不要什麼都騙

「這塊焢肉應該沒有瘦肉精」　朱立倫看故宮國寶肉形石暗諷美豬

索馬利蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮喊話駐台代表：台灣是你第2個家

中職／兄弟雷艾斯10日一軍開箱　米蘭達下二軍休息

快訊／川普被提名2021年諾貝爾和平獎　促進以色列阿聯外交和平

噴出紅色尿液別輕視！醫曝「超無感罹癌徵兆」…台灣南部盛行率高

iPhone 12 Pro真的有LiDAR掃描儀？鏡頭保護貼洩密

外送員打翻飲料！40分鐘後補送大眼妹「過意不去」　網：人正真好

疫情衝擊！寵物旅館衰退6到9成　商總籲納入紓困3.0

中職／太太是韓妞　羅德、陳冠宇經紀人意外開啟曼恩來台契機

英國新冠疫苗出現不良反應研發暫停！張上淳揭：受試者出現脊髓炎

今年前8月證交稅收近千億　創近30年新高

臉部陰道「全潰爛流汁」月經致皮膚壞死　絕望女護士被當殭屍

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

被控渣男行徑　丁允恭親自回覆了

決心分手他竟po親密照　女友怒控：丁允恭毀了我

第二次見面就硬喇舌　一張照片戳破丁允恭單身謊言

局長辦公室竟淪砲房　王淺秋：太噁心了

再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天都露胸穿新衣搏版面

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

快訊／康軒老董返台不甩居檢批趴趴走　衛生局裁決出爐！

阿扁：政府抓勞工開刀　勞工荷包失血

逼她3度墮胎全為官位　他講了超渣的話令女友心碎

更多熱門

相關新聞

變態幼師逼吃嘔吐物、拿剪刀威脅　園方證實該師踩紅線

變態幼師逼吃嘔吐物、拿剪刀威脅　園方證實該師踩紅線

台北市士林區私立凱斯幼兒園被爆出不當虐童事件！有家長控訴，該園區一名陳姓老師強逼孩童吃嘔吐物、拿剪刀威脅剪舌頭、拖拉孩童撞桌角等虐兒暴行。對此，凱斯教育機構董事長王永弘今日稍早召開記者會向家長與學童道歉，同時表示，陳姓老師確實採到凱斯的紅線，事發當時該園區已報教育局，目前將等待教育局與社會局的調查，「我們絕不閃躲」。

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

一橋之隔進北市　三重熱門租屋5路段曝光

一橋之隔進北市　三重熱門租屋5路段曝光

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

北市托嬰中心保母重壓哄睡…下秒棉被悶頭！網怒炸

北市托嬰中心保母重壓哄睡…下秒棉被悶頭！網怒炸

關鍵字：

凱斯幼兒園虐童北市教育局士林

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面