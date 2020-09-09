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貴族幼兒園認了變態師逼生吃嘔吐物　園方道歉：全案由教育局調查

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▲▼ 凱斯幼兒園虐童 。（圖／記者崔至雲攝）

▲凱斯教育機構董事長王永弘（圖右）。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市士林區私立凱斯幼兒園被爆出不當虐童事件！有家長控訴，該園區一名陳姓老師強逼孩童吃嘔吐物、拿剪刀威脅剪舌頭、拖拉孩童撞桌角等虐兒暴行。對此，凱斯教育機構董事長王永弘今日稍早召開記者會向家長與學童道歉，同時表示，陳姓老師確實採到凱斯的紅線，事發當時該園區已報教育局，目前將等待教育局與社會局的調查，「我們絕不閃躲」。

北市私立凱斯幼兒園被爆出有虐兒事件，有家長控訴，園方縱容老師虐童，為賺錢枉顧學童安全，多次投訴教育局，教育局卻輕放，質疑教育局包庇，讓業者根本沒在怕。家長向媒體指控，陳姓老師強逼孩童吃嘔吐物、威脅拿剪刀剪舌頭、強行拖拉孩童撞桌角等虐兒暴行，有孩童因不堪長期精神折磨，出現血尿、情緒失控等症狀，至今仍得追蹤治療。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 凱斯幼兒園虐童 。（圖／記者崔至雲攝）

▲凱斯幼兒園被爆出虐童事件。（圖／翻攝凱斯幼兒園官網）

王永弘表示，去年7月間發生的陳老師事件，凱斯對所有老師及同事均深感遺憾，陳老師當時適逢懷孕期間因情緒不穩定而影響其管教幼生之行為，經家長反映之後，第一時間即積極處理，立即將陳老師停職調離凱斯幼兒園至總部進行調查，並將相關事項陳報台北市政府教育局，全力配合台北市政府教育局長官及督學的調查。

「陳老師確實採了我們的紅線」，王永弘說，事發後他與家長、學生，陳姓老師都約談過，確實認為陳老師在事情的處理過程中有不當之處，因此當時就決定將陳老師列為凱斯不適任教師且開除並永不再聘任之處分，自始絕無任何護短。

王永弘提到，日前已與北市政府教育局聯繋，希望能進一步了解目前該事件的後續調查審理情形。教育局則回應此事件之調查在教育局部分已告一段落，待教育局審理完成做最後的裁定。王永弘再次強調，凱斯將積極以誠懇的態度面對，並做必要的修正，期待教育局、社會局能釐清相關事件之真相、澄清事實。

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