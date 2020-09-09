　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 凱斯幼兒園涉及虐待兒童。（黃郁芬辦公室提供）

▲ 凱斯幼兒園涉及虐待兒童。（圖／黃郁芬議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

北市凱斯幼兒園被爆出涉及不當管教、超收、違法使用空間等問題。家長9日於記者會中控訴，老師會因為孩子吃太慢而強迫塞食，甚至逼吃嘔吐物；另外還有其他家長指控，有學生看到老師拿棍子打同學，結果居然反遭到恐嚇「說出去你爸媽會死掉」，痛批教育局調查草率，甚至說謊欺瞞家長。

台北市議員黃郁芬9日召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權益誰來保障？」記者會。家長王爸爸表示，凱斯教育集團成立65年，許多家長看上凱斯教育機構執行長吳敏蘭「兒童英語教育專家」的名聲，才將孩子送去凱斯，沒想到卻陸續發現老師不當管教孩子的狀況。

家長呂小姐提到，凱斯的陳老師會向小孩丟鞋子，甚至稱「你想知道我穿幾號鞋？」以及逼吃嘔吐物，甚至因為沒有聞到小孩手上有肥皂味，所以恐嚇小孩「下次騙我就要剪舌頭」。而小孩子回家後開始模仿陳老師行為，學該名陳老師對幼小手足丟鞋子；然而事後學校卻說是在發鞋子。

▲▼黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

呂小姐表示，還有家長發現小孩腿部瘀青，以為得了白血症，但去看醫生後得知是碰撞造成，於是詢問老師卻得到「擦地板」等回應，「但是擦地板應該是膝蓋碰到啊！」況且這也不是擦地板造成的，因為事後家長才得知，是孩童吃飯比較慢，所以被拖拉去隔壁，小孩子反抗踢到桌椅才會瘀青，粗暴行為令他們質疑，難道沒有其他老師看到嗎？

呂小姐哭訴，還有老師因為孩童嘔吐，就叫孩童把嘔吐物盛到碗裡吃回去；另外有孩子不喜歡吃豬血糕，老師就盛更多豬血糕給孩子吃。「小孩子回家時，哭著求我說『拜託不要再寫聯絡簿害我了！』」但做家長的看到小孩子哭著回家，第一時間就是寫聯絡簿尋求老師幫忙、了解發生何事，結果寫聯絡簿也不行。

▲▼黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝）

呂小姐痛批，陳小姐事情在去年曝光後，已經跟教育局檢舉，但教育局草草結束，也沒找人給交代，該幼兒園的Google評價甚至都被刪除，這麼多小孩通報老師不適任，舉報超收超載，但學校卻都沒罰錢，而該名陳老師甚至頂著凱斯幼兒園的光環，現在還在某家幼兒園任教。

家長陳小姐也於記者會中播放她與女兒8日晚間的對話。只見女童提及，全班同學回家時，她和自己的朋友會被叫去地下室，接著老師會拿長棍毆打她的小孩、小孩朋友，從臉頰、臉、手、大腿內外側、小腿內外側到屁股都打過，甚至打完還恐嚇說「跟媽媽講的話，媽媽會死掉。」

陳小姐表示，自己的女兒上才藝課，原本開心讀書，但到了第4個月開始哭，櫃台小姐聲稱是孩童入學會有分離焦慮，所以她才讓女兒繼續就讀，「沒想到我害了我孩童每天被打，我昨天才知道LULU老師跟APPLE老師會輪流打我孩子跟孩子朋友！」

陳小姐回憶道，女兒1月出現陸陸續續肚子痛情況，她以為是女兒腸胃有問題，到了6月開始每天喊「好痛」，7月開始嘔吐，每天都吐，床單都來不及換就繼續吐，害她帶著孩子每週跑3趟馬偕醫院看急診，然而卻一直檢查不出問題，「我好害怕她得絕症！」

陳小姐淚訴，她後來帶小孩去看朋友介紹的醫生，才得知小孩在學校被虐待的事情，「她是讀幼兒園，不是去集中營！」老師甚至恐嚇說，講出去爸爸媽媽會死掉、車子房子會破掉、全家會變得很窮、爸爸媽媽再也不會來接你，「這樣哪一個孩子敢講？」這2名教師都很可惡，還有負責人在賺錢時有沒有看到員工在做什麼？孩子被打這麼多年會不知道？台北市長柯文哲施政時，到底有沒有聽到家長心聲？

黃郁芬質疑，教育局調查草率、枉顧孩子權益，北市教育局2019年在進行兒童保護案件調查時，不僅沒有主動請家長到局說明、調查完畢也沒告知家長結果，最重要的監視錄影器畫面證據，家長也完全沒有看過。

▲▼黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝）

黃郁芬表示，園方與家長開會時，園方稱教育局人員打電話關切，要求園方不準提供監視器畫面給家長，否則嚴辦。使得家長無法看到監視器畫面、確認事實發生經過；然而，教育局在調查時卻也未與家長一同確認監視錄影器畫面，甚至在觀看監視錄影器畫面時，只是由教育局承辦人員到凱斯幼兒園內，在園方的陪同下觀看影帶。

黃郁芬詢問負責進行調查的教育局，教育局表示其從未取得監視錄影器的畫面檔案；然而負責進行裁處的社會局卻表示，教育局提供調查報告時，教育局有附上監視錄影器的檔案資料，代表教育局當時有取得監視錄影器的畫面檔案，兩個局處竟有完全不同的說詞。

此外，黃郁芬也表示，在去年教育局稽查凱斯幼兒園，發現其有擴大使用一樓夾層的違規行為，要求其限期改善。結果後續複查的方式，竟只是由凱斯幼兒園提供改善後的照片供教育局確認，教育局並未實際到現場複查。不禁質疑若凱斯幼兒園只是虛應故事、敷衍以對，並未實際改善，教育局又怎能保障孩子的就學安全？

黃郁芬提出3大訴求，教育局未盡稽查與把關之責，應即刻啟動內部調查程序；個案重啟調查，嚴格稽查凱斯幼兒園各分校疑似超收、超載、違規使用空間與分科教學的情形，以及凱斯英語學校疑似違規開班授課的情況；建立兒保案件調查SOP，主動邀集當事家長參與調查過程，包含主動約訪家長、共同觀看監視錄影器畫面、事後主動告知調查及裁處結果。

針對凱斯幼兒園被爆虐童，凱斯幼兒園負責人王永弘表示，稍後會擬聲明一同回應。

其他人也看了這些新聞...

民調落後蔣萬安、陳時中　黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手
蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜慘剩2%僅贏1人
江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選

相關新聞...

 國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長　拿下3都
支持度慘輸蔣萬安30％　羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
戀愛7年「砸百萬婚宴蜜月」　女方死不登記…真相冒綠光
林志穎眼前突「糊糊的」！檢查出爐…網驚：不敢相信
中印械鬥畫面曝光！解放軍亮新武器「大關刀」　印軍只有狼牙棒
快訊／高雄汽機車碰撞　1男摔下橋身亡
丁允恭在辦公室…高雄前兩任新聞局長傻眼　王淺秋：太噁心了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

韓國瑜19日將現身陸軍專修班年會　「復出起手式」受關注

丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

韓國瑜19日將現身陸軍專修班年會　「復出起手式」受關注

丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

挺巨肚倒立「空中一字馬」　41歲體操皇后高難度動作拍孕照…網嚇瘋

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸！　現場黑煙竄天至少2死

鬧翻JR《極智對決 》新主持群今合體　歐弟3字回應不合說

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

中職／味全龍簽王維中審慎樂觀　任中傑：拿出最大誠意

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

決心分手他竟po親密照　女友怒控：丁允恭毀了我

第二次見面就硬喇舌　一張照片戳破丁允恭單身謊言

被控渣男行徑　丁允恭親自回覆了

局長辦公室竟淪砲房　王淺秋：太噁心了

再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天都露胸穿新衣搏版面

快訊／康軒老董返台不甩居檢批趴趴走　衛生局裁決出爐！

逼她3度墮胎全為官位　他講了超渣的話令女友心碎

阿扁：政府抓勞工開刀　勞工荷包失血

于北辰被解職　曝江啟臣親電內容

曾玟學強調沒劈腿　分手後賴品妤就剛好出現

更多熱門

相關新聞

柯文哲提醒產業轉型　與疫情共存

柯文哲提醒產業轉型　與疫情共存

台北市資訊局8日舉辦「2020台北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」，探討「智慧城市協助城市數位轉型」及「如何協助民眾適應新型態及產業經濟復甦」。台北市長柯文哲8日致詞時表示，中央說要做「防疫、紓困、振興」，但他認為是「防疫、紓困、轉型」，透過產業升級找出未來競爭力。

北市托嬰中心傳保母壓睡　社會局介入調查

北市托嬰中心傳保母壓睡　社會局介入調查

2022台北市長三腳督　黃珊珊吃蔣萬安票源

2022台北市長三腳督　黃珊珊吃蔣萬安票源

北市228公園設「自由講台」！演說免申請

北市228公園設「自由講台」！演說免申請

日租套房收檢疫者　北市22日起開罰

日租套房收檢疫者　北市22日起開罰

關鍵字：

凱斯幼兒園凱斯台北市黃郁芬教育局社會局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面