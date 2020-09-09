貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我





▲ 凱斯幼兒園涉及虐待兒童。（圖／黃郁芬議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

北市凱斯幼兒園被爆出涉及不當管教、超收、違法使用空間等問題。家長9日於記者會中控訴，老師會因為孩子吃太慢而強迫塞食，甚至逼吃嘔吐物；另外還有其他家長指控，有學生看到老師拿棍子打同學，結果居然反遭到恐嚇「說出去你爸媽會死掉」，痛批教育局調查草率，甚至說謊欺瞞家長。

台北市議員黃郁芬9日召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權益誰來保障？」記者會。家長王爸爸表示，凱斯教育集團成立65年，許多家長看上凱斯教育機構執行長吳敏蘭「兒童英語教育專家」的名聲，才將孩子送去凱斯，沒想到卻陸續發現老師不當管教孩子的狀況。

家長呂小姐提到，凱斯的陳老師會向小孩丟鞋子，甚至稱「你想知道我穿幾號鞋？」以及逼吃嘔吐物，甚至因為沒有聞到小孩手上有肥皂味，所以恐嚇小孩「下次騙我就要剪舌頭」。而小孩子回家後開始模仿陳老師行為，學該名陳老師對幼小手足丟鞋子；然而事後學校卻說是在發鞋子。

▲黃郁芬召開「教育局輕縱幼兒園虐童！？幼兒權利誰來顧」記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

呂小姐表示，還有家長發現小孩腿部瘀青，以為得了白血症，但去看醫生後得知是碰撞造成，於是詢問老師卻得到「擦地板」等回應，「但是擦地板應該是膝蓋碰到啊！」況且這也不是擦地板造成的，因為事後家長才得知，是孩童吃飯比較慢，所以被拖拉去隔壁，小孩子反抗踢到桌椅才會瘀青，粗暴行為令他們質疑，難道沒有其他老師看到嗎？

呂小姐哭訴，還有老師因為孩童嘔吐，就叫孩童把嘔吐物盛到碗裡吃回去；另外有孩子不喜歡吃豬血糕，老師就盛更多豬血糕給孩子吃。「小孩子回家時，哭著求我說『拜託不要再寫聯絡簿害我了！』」但做家長的看到小孩子哭著回家，第一時間就是寫聯絡簿尋求老師幫忙、了解發生何事，結果寫聯絡簿也不行。

呂小姐痛批，陳小姐事情在去年曝光後，已經跟教育局檢舉，但教育局草草結束，也沒找人給交代，該幼兒園的Google評價甚至都被刪除，這麼多小孩通報老師不適任，舉報超收超載，但學校卻都沒罰錢，而該名陳老師甚至頂著凱斯幼兒園的光環，現在還在某家幼兒園任教。

家長陳小姐也於記者會中播放她與女兒8日晚間的對話。只見女童提及，全班同學回家時，她和自己的朋友會被叫去地下室，接著老師會拿長棍毆打她的小孩、小孩朋友，從臉頰、臉、手、大腿內外側、小腿內外側到屁股都打過，甚至打完還恐嚇說「跟媽媽講的話，媽媽會死掉。」

陳小姐表示，自己的女兒上才藝課，原本開心讀書，但到了第4個月開始哭，櫃台小姐聲稱是孩童入學會有分離焦慮，所以她才讓女兒繼續就讀，「沒想到我害了我孩童每天被打，我昨天才知道LULU老師跟APPLE老師會輪流打我孩子跟孩子朋友！」

陳小姐回憶道，女兒1月出現陸陸續續肚子痛情況，她以為是女兒腸胃有問題，到了6月開始每天喊「好痛」，7月開始嘔吐，每天都吐，床單都來不及換就繼續吐，害她帶著孩子每週跑3趟馬偕醫院看急診，然而卻一直檢查不出問題，「我好害怕她得絕症！」

陳小姐淚訴，她後來帶小孩去看朋友介紹的醫生，才得知小孩在學校被虐待的事情，「她是讀幼兒園，不是去集中營！」老師甚至恐嚇說，講出去爸爸媽媽會死掉、車子房子會破掉、全家會變得很窮、爸爸媽媽再也不會來接你，「這樣哪一個孩子敢講？」這2名教師都很可惡，還有負責人在賺錢時有沒有看到員工在做什麼？孩子被打這麼多年會不知道？台北市長柯文哲施政時，到底有沒有聽到家長心聲？

黃郁芬質疑，教育局調查草率、枉顧孩子權益，北市教育局2019年在進行兒童保護案件調查時，不僅沒有主動請家長到局說明、調查完畢也沒告知家長結果，最重要的監視錄影器畫面證據，家長也完全沒有看過。

黃郁芬表示，園方與家長開會時，園方稱教育局人員打電話關切，要求園方不準提供監視器畫面給家長，否則嚴辦。使得家長無法看到監視器畫面、確認事實發生經過；然而，教育局在調查時卻也未與家長一同確認監視錄影器畫面，甚至在觀看監視錄影器畫面時，只是由教育局承辦人員到凱斯幼兒園內，在園方的陪同下觀看影帶。

黃郁芬詢問負責進行調查的教育局，教育局表示其從未取得監視錄影器的畫面檔案；然而負責進行裁處的社會局卻表示，教育局提供調查報告時，教育局有附上監視錄影器的檔案資料，代表教育局當時有取得監視錄影器的畫面檔案，兩個局處竟有完全不同的說詞。

此外，黃郁芬也表示，在去年教育局稽查凱斯幼兒園，發現其有擴大使用一樓夾層的違規行為，要求其限期改善。結果後續複查的方式，竟只是由凱斯幼兒園提供改善後的照片供教育局確認，教育局並未實際到現場複查。不禁質疑若凱斯幼兒園只是虛應故事、敷衍以對，並未實際改善，教育局又怎能保障孩子的就學安全？

黃郁芬提出3大訴求，教育局未盡稽查與把關之責，應即刻啟動內部調查程序；個案重啟調查，嚴格稽查凱斯幼兒園各分校疑似超收、超載、違規使用空間與分科教學的情形，以及凱斯英語學校疑似違規開班授課的情況；建立兒保案件調查SOP，主動邀集當事家長參與調查過程，包含主動約訪家長、共同觀看監視錄影器畫面、事後主動告知調查及裁處結果。

針對凱斯幼兒園被爆虐童，凱斯幼兒園負責人王永弘表示，稍後會擬聲明一同回應。

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