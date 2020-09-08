「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室　恐怖外婆下場出爐

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名恐怖婆婆疑因不滿要獨自扶養5歲外孫，竟然限制飲食、拿繩索及鐵絲綑綁限制行動、持抓背棒及拖把毆打，甚至用剪刀狠狠拔除外孫10根手指甲！外孫全身是傷且嚴重營養不良，最後因不堪凌虐死亡，新北地院依凌虐幼童發展致死罪，判婆婆無期徒刑。

▲蘆洲男童疑遭虐死外婆遭依殺人罪嫌上銬逮捕。（圖／資料照）

根據查證，這名男童與胞姊由魏姓外婆（63歲）拉拔長大，父母已經離異，母親再婚住在高雄，不願意帶孩子...直到去年10月31日晚間5點多，警、消接到外婆報案，她聲稱浴室替孫子洗澡，洗完後去關瓦斯時，突然聽到「碰」的一聲，她趕緊回到浴室內，看到孫子臉部撞擊到馬桶後有多處撕裂傷、大量出血，緊急送醫後仍因顱內出血休克死亡。

一名當時在醫院不願具名的民眾表示「像骷髏超級瘦，連後背都一條一條，全身沒有肉都是骨頭，全身都是傷口，有燙傷、很多破皮，還有爛掉的傷口，是兒虐，餓到全身器官衰竭」。

外婆被捕前向記者表示，男童平時很不乖，身上的傷都是「自己動的」，看到他每天晚上都不睡覺、亂動等狀況，自己真的很傷心難過，有時候會用責罵的方式來管教，坦承「有打過他一次啦，後來就沒有打他了。」身上舊傷都是爬浴缸受傷的，平時都有給他吃東西，但他吃不多，本來要等他傷養好後送他上小學，沒想到發生這種事情。

據了解，男童身高約110公分，骨瘦如柴全身是傷，且口鼻嚴重變形，又無正常牙列，而四肢、脖子還有綑綁的痕跡，指甲也被拔光；檢警於外婆住處中，在拖把、抓背棒、剪刀等物採集到男童的血跡，種種跡象顯示就是魏婦所為；但魏婦矢口否認，還辯稱是男童被死去的外公附身，她才動手毆打，想藉此驅離外公的魂，檢方不採信將她起訴。

合議庭認為，魏姓外婆因為自己生病，已多次就醫，但男童全身是傷，就連四肢都萎縮，卻從未帶孩子就醫，完全罔顧男童的性命，加上其凌虐手段兇殘，犯後毫無悔意，因此判處無期徒刑。

●就算已經死亡，母親仍不願探視

回顧整起案件，男童外婆表示，案發當時是下午5點多，在浴室替孫子洗澡，洗完後去關瓦斯時，突然就聽到「碰」的一聲，她趕緊回到浴室內，卻看到孫子臉部撞擊到馬桶後有多處撕裂傷、大量出血，研判是為了「拿藥」才會發生意外，她嚇得趕緊打119報案。

男童被送醫院急救，到了晚間8點多，院方宣告死亡，初步了解男童無家暴通報紀錄，但男童身上確實有多處舊傷、身形消瘦，警方懷疑有可能是營養不良跌倒後撞擊致死，但聯繫不到父親，母親則不願意前來探視。

新北市社會局表示，男童家裡未曾被通報高風險家庭，也不曾有家暴紀錄，因為不確定阿嬤是否有涉嫌虐童，已先行將男童的姐姐安置照顧。

出稿時間：17：07



更新時間：17：42（新增案情）