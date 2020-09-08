柯文哲施政滿意度最後一名　北市府：被「無心市政」標籤化





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

《天下雜誌》8日公布2020年「縣市長施政滿意度」，台北市長柯文哲位居最後一名。對此，台北市政府發言人陳智菡8日下午回應，台北市政不管在國內外調查都是領先全台，顯示出柯文哲被「無心市政」這四個字標籤化。

《天下雜誌》8日公布最新民調，相較於去年民調，屏東縣長潘孟安連2年奪冠，新北市長侯友宜從第7名躍升第2名，桃園市長鄭文燦從第4名小幅爬升至第3名，而柯文哲則從倒數第2名變成最後1名。

對此，陳智菡回應，北市的競爭力與文教實力都是第一，首長個人滿意度卻是倒數，主客觀的落差太大，此外，台北市政不管在國內外各項調查都是領先全台，顯示柯文哲並未如許多媒體報導的「無心市政」，但卻往往被這四個字標籤化、恐怕也連帶影響了調查結果。

陳智菡表示，第一名的潘孟安近2年因為舉辦全中運與台灣燈會，讓民眾有參與感、光榮感，滿意度大幅提升，事實上柯文哲在舉辦世大運時，滿意度也相當高，顯示市民的參與度與滿意度高度連結。

陳智菡說，柯文哲在提升城市競爭力等客觀指標上，雖然常常拿到第一名，但他卻不是老師眼中的好學生，這一點還是會檢討，但無論民調數字如何，還是會繼續朝向讓市民有感的方向、希望讓台北市民感到幸福光榮。

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▼北市府發言人陳智菡。（圖／ETtoday資料照）