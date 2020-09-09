超商色店長5度熊抱2女員工　及時和解「保證不再犯」獲撤告

▲桃園市許姓男子在某超商擔任店長，去年5、6月間連續5次對2名女店員以熊抱方式性騷擾，2女不堪其擾報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某超商擔任店長之許姓男子，去年5、6月間，在上班期間趁2名女店員工作、不及抗拒下，從女店員背後熊抱騷擾，其中1人更連續4次遭許熊抱騷擾，2女不堪其擾報警處理；許男在2女提告後及時坦承悔意，與2女達成和解並撤回告訴，桃園地院以許涉嫌性騷擾罪之乘機觸摸罪，但屬告訴乃論，2女撤回告訴後判處公訴不受理，許男免除牢獄之災。

檢警調查，在桃園市某超商擔任店長的許姓男子遭指控於去年5月8日、25日、30日與6月2日，涉嫌4度在店內對女店員從背後熊抱，以觸摸其腹部與腰部、小腿與大腿等處性騷擾，之後許食髓知味又對另一位女店員在6月4日凌晨再度從背後熊抱腹部等處，2女受辱後報警提告；桃檢根據超商店內監視畫面確認許男涉嫌性騷擾，依涉犯性騷擾防治法第25條第1項之乘機觸摸罪嫌提起公訴。

桃院地院指出，性騷擾屬於告訴乃論，2女提告後，許男深知悔悟，並保證不再犯，透過地院調解，在辯論終結前達成和解，2女同意撤回告訴，地院法官則以2女已同意撤回告訴，判處公訴不受理，許男得以免除牢獄之災。

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