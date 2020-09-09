影／桃園醉男持刀逛大街嚇壞路人　警盾牌壓制...辯遭跟蹤自衛

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市顏姓男子8日下午手持30公分水果刀在中壢區自強一路逛大街，路人見狀立即打電話報警，警方到場要求顏男將刀子丟下，顏辯稱感情糾紛被徵信社人員跟蹤，所以才持刀自衛，員警察覺顏男混身酒味，擔心恐引發公安意外，趁其不備之際以優勢警力壓制並奪下水果刀，偵訊後依妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市顏姓男子8日下午持刀在中壢區自強一路逛大街，路人發現後報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市顏姓男子8日下午持刀在中壢區自強一路逛大街，員警到場後以優勢警力壓制奪刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，年約40歲的顏姓男子8日下午4時許手持長約30公分水果刀逛大街，因精神狀態不穩，不時還持刀揮舞，路人見狀被嚇壞了趕緊打電話報警，文化派出所派員趕抵現場。

▲桃園市顏姓男子8日下午持刀在中壢區自強一路逛大街，員警起出言男持有之水果刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警先與顏男溝通，要求其先將水果刀丟棄，但顏男辯稱因介入感情糾紛，對方找來徵信社人員跟蹤他，為求自保才持刀自衛，員警發現顏男混身酒味且精神狀況不穩，擔心對路人發生危險，趁其不備先以盾牌逼迫其道路旁圍籬處，再以優勢警力壓制，順利奪下水果刀，將其帶回派出所偵訊，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

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