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趁條紋妹睡著！北捷中年男「用下體緊貼」手臂　蓋外套遮掩疑摸胸

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記者曾筠淇／綜合報導

日前有網友在台北捷運淡水線上，目睹一名中年男子緊貼著睡著的條紋妹，疑似以外套遮掩性騷擾的行為。原PO見狀後，由於擔心罵錯人，因此先詢問條紋妹是否認識男子、是否距離太近；由於對方露出害怕的神情，因此原PO便幫忙把男子支開，但因為當時也嚇到，所以相當後悔沒有替條紋妹勇敢發聲。

原PO在「爆料公社」上發文表示，29日下午5點至5點20分左右，她從台北車站上車，在往淡水方向的捷運上，目睹一名穿著襯衫、看似端莊的中年男子用下體緊貼著睡著的條紋妹。原PO還原當時情景，這名中年男子的下體幾乎黏在椅子和條紋妹的上手臂附近，右上則蓋了件深灰色的外套，非常貼近條紋妹的胸部。

原PO因為擔心罵錯人，所以先小聲地詢問條紋妹是否認是男子；當對方給予否定的答案後，她又再問，「你不覺得他（中年男子）離妳太近嗎？」當時條紋妹立刻露出害怕的眼神並點點頭。

請繼續往下閱讀...

▲疑似出現北捷之狼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲北捷疑似出現襲胸色狼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

這名中年男子明明都有看見兩人在對話，卻還是處在原地，因此原PO在確認條紋妹的感受後，便幫忙支開男子。不過，原PO事後則懊惱表示，因為看到時的第一反應已經嚇傻，所以「我也很後悔沒大聲制止！」同時，她也還在思索該如何處理，畢竟男子的手被外套蓋住，無法確認到底是否有襲胸，只知道條紋妹感到不舒服。

原PO最後將影片發出後也呼籲，如果不幸又有類似事件發生，希望大家都能為自己、為他人勇敢發聲，「我會更果斷、更勇敢」，也請大家一定要多多注意。

貼文一出，不少網友則紛紛留言回應，「正常人手不會放那麼近，會閃或是換隻手，這很明顯很故意」、「完全貼在妹妹身上吧！X變態，我國中搭公車也遇過」、「車廂內又沒有很擠，感覺真的蠻故意的」、「對方有遮蔽，往往會讓被害人以為是物品接觸，很多時候都不知道其實是被侵犯了」、「這就要馬上站起來翻臉或走人」、「應該要當場舉發」、「喊錯了也無妨，保護自己最重要」。

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