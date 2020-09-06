色慾薰心「摸一下屁股」！2女遭侵犯怒報警…台男、俄男代價曝

▲性騷擾事件層出不窮，近日法院2件襲臀事件判決出爐，2男皆被處萬元罰金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

俄羅斯男子基米爾（化名）4月間在台北某間麵線店買早餐時，見前方女子屁股相當漂亮，一時忍不住摸了一下，當場遭旁人逮個正著，被移送法辦；另新北一名官姓男子也發生類似事件，他前去新莊區某餐廳用餐時，竟趁自己與一名女子背對背的時候，伸狼爪摸她臀部。近日2件性騷事件判決接連出爐，2名男子若交出5萬元，皆可不必入獄或服勞役。

基米爾4月10日上午前去某麵線店買早餐時，發現身邊一名女子身材曼妙，一時忍不住色慾，伸出手摸了一下。女子被侵犯後嚇得急轉身，一旁店員目擊也馬上幫忙捉兇。基米爾起初辯稱「不小心碰到」，事後才改口坦承犯行，而法官勘驗現場蒐證影片，認定他罪刑明確，審結依性騷擾防治法判處5萬元罰金，得易服勞役50日。可上訴。

另一件性騷擾案發生在新北某餐廳內，官男去年8月24日前去用餐時，因店家桌椅都相當靠近，他一時色慾薰心，竟趁自己與一女子背對背時，將手背到身後，左手掌反手張開後巧妙摸了對方屁股一下，嚇的女子花容失色。

案經女子報警，官男被移送法辦。新北地院審理時他坦承犯行，雖然至今仍未與被害女子達成和解，但法官衡量他犯罪動機、目的與手段，審結依乘人不及抗拒而為觸摸臀部的行為處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

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