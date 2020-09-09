丁允恭描寫外遇「誇張突刺」　網酸：原來日記可以得獎

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

總統府發言人丁允恭遭週刊爆料，在新聞局長任內逼前女友墮胎、在局長室發生性行為，當事女子稱當時欣賞丁允恭的文采，才有後續發展。丁允恭當年獲文學獎作品《擺》9日遭網友挖出，其中一段描寫男人外遇過程，一句「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」，讓網友直呼：「原來日記拿出來，可以得獎喔？」

丁允恭頂著高學歷光環，高中不僅讀的是建國中學，也畢業於台灣大學科際整合法律研究所；此外，文采過人的他，在投身政治之前，曾從事媒體專欄作家，並獲時報文學獎，以及聯合報文學獎。

其中，丁允恭所撰寫的短篇小說《擺》，贏得 2006年第二十九屆時報文學獎短篇小說獎首獎，並在2013年出版發行，小說內容中，有一段描述男子外遇的過程，現在看來似乎神預言丁允恭的自身經歷。

《擺》內容提到，「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍。當激情的雲雨散去，男人腦海裡會不會升起一絲絲愧疚的輕煙？當年口口聲聲要拯救被壓迫的貧弱族群，如今只會壓在別的女人身上，傷害最親近的人。」

這段文字曝光後，立刻引發網上熱議，網友們紛紛酸，「原來是經驗談啊，藝術來自於生活」、「原來是自傳阿，放錯分類了」、「真不錯，連摩鐵的錢都省了」、「一條龍取材，自產自銷」、「創作來源自己；作者取材局長室」、「原來日記拿出來，可以得獎喔？」

▼網友留言評論丁允恭的得獎作品。（圖／翻攝臉書）

