反《國王與國王》入校園　小一媽「孩子單純、天兵」要教育部回收

▲家長呼籲教育部，應收回《國王與國王》繪本。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部贈送給國小一年級新生一本《國王與國王》繪本，但因涉及同性議題，引發部分反同、家長團體不滿。全國家長會長聯盟等家長團體今（9日）召開記者會表示，不當教材應退出校園，更呼籲教育部，應遵守課綱議題指標的適齡專業認定，並且主動收回該書。

教育部推動「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」，109學年度共採購40.9萬冊書籍，發給國中、國小新生每人一本。書單中本《國王與國王》，內容敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，引發爭議。

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一名小一新生媽媽在記者會上戴著孩子的包包及帽子表示，小一生是這樣的單純、天兵、呆瓜，父母都還在教身體不能讓別人亂碰，但教育部卻發放這樣的書籍，她甚至認為，該繪本「超級性別不平等的，還要公主在王子面前表演、選妃，為什麼不是王子在公主前表演？」

▲家長團體呼籲教育部，「不當教材退出校園」。（圖／記者屠惠剛攝）

家長怒批，「不當教材退出校園；性平適齡家長安心；審核透明家長參與」，並表示，該繪本應退回，教育部應尊重小數，也要尊重教育現場的想法，與家長及老師進行理性的溝通。

全國家長會長聯盟理事長潘品睿提到，教育部日前表示，《國王與國王》繪本是由專家審核出來的，但若教育現場認為不合適，可於11日進行退書，潘品睿認為，這樣的政策就好比政府開放美豬、牛一樣「大不了你可以不要吃，但這樣做法真的合適嗎?小孩真的有選擇權嗎？」

▲小一新生媽媽認為小孩單純、天兵，《國王與國王》一書不適齡。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市家長協會榮譽理事長徐正文也提到，該書提供到學校，不僅教育部錯了，文化部也錯，兩部會事前應先找家長認識該書，甚至讓家長陪讀該書，才不會讓小孩在讀這本書的時候誤會書中的意思，也毀掉性平教育的美意，建議教育部改快回收該書。

多個家長聯盟最後提出訴求，要求教育部公布選書和審書制度，讓流程透明；要求教育部進入校園的所有書籍，不論是圖書、教科書還是輔助教材，都必須要有家長代表參與審查；教育部不遵守課綱議題指標的適齡專業認定，應主動要求收回該書；教育部溝通管道需暢通，不應該讓家長站在這邊才聽得到。

▲全國家長會長聯盟舉辦「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）