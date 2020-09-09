《國王與國王》譯者現身力挺性平教育　籲「認識多元才會更和諧」

▲《國王與國王》繪本譯者林蔚昀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今年贈與小一學生的書籍中，繪本《國王與國王》被反同團體要求涉及同志議題，要求撤回。但今（9日）家長與性別團體特別召開記者會，表示支持繪本。該書繪本譯者林蔚昀也現身相挺性平教育，並表示，認識多元社會才會更和諧，該書並沒有不適合孩子，而是在於家長如何接收新知與孩子共同成長。

多個同志、家長團體今日聲援《國王與國王》繪本，林蔚昀除了出席活動，也指出，過去也因不了解而歧視過同志，但因有了同志朋友、加上接觸更多資訊，在當了媽媽後，除了接下《國王與國王》翻譯工作，也跟著孩子一起閱讀，從她與孩子的討論過程中，她也與孩子接受與認識更多性平議題。

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▲ 《國王與國王》繪本。（圖／記者屠惠剛攝）

一名在新北市某國小任職的紀老師除了支持《國王與國王》讓學生閱讀外，也表示，一間教室裡，本來就充滿了各種多元特質的學生，希望學生透過該書，可以知道自己在這個教室中是被接納、是被理解，如果我們收回了《國王與國王》，等同於否定這些孩子的存在。

紀老師重申，為了培養孩子有高度、有素養，我們不可能捨棄《國王與國王》這樣一本適合孩子、充滿趣味、溫暖、與教育價值的好書，必須讓這本書回到教室的書架上，發揮它的價值。

▲家長團體及性別團體召開聯合記者會，並呼籲「認識多元社會更和諧！友善教育家長相挺」。（圖／記者屠惠剛攝）

家長團體最後除了強烈支持該繪本在校園中出現外，更邀請全國校園老師，禮拜三的教師研習時間一起共備《國王與國王》一書，教導學生認識多元性別課程，並舉辦親職教育講座，幫助家長與孩子一同共讀，讓學生能成為更好的自己。

▲家長團體及性別團體召開聯合記者會，並呼籲「認識多元社會更和諧！友善教育家長相挺」。（圖／記者屠惠剛攝）