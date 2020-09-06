▲3年166億！教育部強化高中以下「1326棟校舍」耐震力。（圖／國教署提供）



記者許展溢／台北報導

台灣位於地震帶，隨時面臨地震的威脅。教育部自98年起即超前部署，全面辦理校舍耐震力健康檢查，並改善耐震力不足校舍，至去年底已累計補強6526棟。為持續強化其他校舍耐震能力，教育部國教署今（6日）指出，向行政院申請公共建設預算，今年至111年期間將再投入166億元改善1326棟，完成改善計畫的最後一塊拼圖。

國教署表示，經歷921地震後，政府為掌握全國校舍狀況，透過耐震評估針對88年（含）以前校舍進行全面健康檢查，確認耐震能力，並逐年編列經費改善。為加速改善速度，自106至108年度推動學校校舍耐震能力及設施設備改善計畫，辦理1956棟補強及拆除重建工程，而在歷經107年2月6日及108年4月18日花蓮震災，震央附近學校校舍建築物主要結構皆未受損，也更足以驗證政府對於學校校舍耐震能力改善之目標與能力。

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▲▼基隆市暖暖國小（上）、彰化縣大村國中（下）都各執行結構補強。（圖／國教署提供）



考量部分學校校舍耐震能力仍待改善，國教署說明，今年持續推動公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)，預計用3年期間再完成1326棟，屆時全國公立高中以下學校皆可達內政部耐震規範，師生安全將更有保障。

國教署提到，其中，基隆市暖暖國小完成校內暖學樓及暖德樓結構補強，確保校舍耐震安全，另校方也趁補強機會重新修復兩棟屋頂破損的防水層，並透過全體同仁參與討論，將兩棟校舍原本黑白色系的外牆及各層樓牆面作一系列的色彩調配，補強完工後校園煥然一新。彰化縣大村國中執行結構補強後也說，校舍補強工程的意義在於師生在校內的耐震安全性有所保障，透過補強工程讓校舍更加安全以外，外觀也透過補強修繕的維護，讓校舍看起來更為乾淨明亮整潔。