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21億改善1900所國小遊戲場！教育部曝「111年8月底前完成」

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▲▼教育部投入21億改善國小遊戲場。（圖／國教署提供）

▲教育部投入21億改善國小遊戲場。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

為提升國小遊戲場設施品質，教育部今（6日）宣布，將投入21億元經費協助各地方政府進行汰換或改善工程。國教署規劃以公立國小遊戲場未符合規範為主要補助對象，24班以下學校補助90萬元，25至36班學校補助130萬元，37至48班學校補助170萬元，49班以上學校最高補助190萬元，初步盤點約1900多校受惠，目標111年8月底前完成。

國教署指出，校園遊戲場是學童重要的遊戲與活動空間，如遊戲設施間距不足、鋪面變形、厚度不夠、遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等缺失，都可能造成學童受傷，因此必須強化安全標準。為此，衛生福利部已修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，教育部也在行政院全力支持下將投入21億元經費，協助全國各縣市1900多所國小汰換或改善遊戲場設備。

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▲▼教育部投入21億改善國小遊戲場。（圖／國教署提供）

▲▼國教署表示，國小遊戲場改善預計111年8月底前完成。（圖／國教署提供）

▲▼教育部投入21億改善國小遊戲場。（圖／國教署提供）

為協助各縣市政府加速改善校園遊戲場設施及完成備查，國教署說明，公立國小部分，經行政院7月6日核定以特別統籌分配稅款專案經費支應。根據教育部國教署盤點，遊戲場未符合規範的國小約1900多校，經費需求約21億100萬元。各縣市均可依使用年限及現況分級分類，不限於設施汰換更新，亦包括設施老舊、生鏽或舖面厚度不足等改善需求，請總務輔導團協助學校辦理，於111年8月底前完成改善，並依衛福部規定於112年1月24日前完成備查為目標。


 

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