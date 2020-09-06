字典翻不到「萣」不能報戶口！高雄茄萣也在用...承辦人：改名吧

▲龜山區戶政事務所的實體字典找不到「萣」字。（圖／翻攝自臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會在取名上下足功夫，希望可以賦予孩子特別的意義。一名網友幫自己的孩子取名時，使用了「萣」字，豈料去桃園市龜山區戶政事務所報戶口時，承辦人員卻以「字典上找不到」為由拒絕辦理；但是「萣」並不算是太罕見的字，且原PO改去桃園區戶政事務所就成功報到戶口，讓他不禁直呼，「龜山議員爭取一下換字典經費！」

原PO在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文表示，他幫孩子取名時，使用了「萣」字，不過去桃園市龜山區戶政事務所報戶口時，承辦人員卻以「字典上找不到這字」為由拒絕使用；原PO據理力爭，「我說高雄茄萣鄉也是這個字，他說字典找不到就不能用，後來他問主管，一樣不能用。」

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▲改去桃園區戶政事務所則順利找到「萣」字。（圖／翻攝自臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

原PO表示，承辦人員而後便請他改去桃園市桃園區戶政事務所辦看看，因為「桃園區的字典比較新」，此時就讓他感到匪夷所思，姓名上的使用不是應該全國都統一嗎？最後到桃園區辦理時，字典真的成功找到「萣」字，最終也順利完成報戶口的手續。

原PO無奈表示，「龜山區戶政事務所是不是很窮、沒經費換字典？」如果龜山的民眾需要辦戶口，乾脆全都改去桃園區，因為那邊的字典真的比較新。他也補充道，這件事與系統無關，因為當時是先翻了「實體字典」才說找不到字、無法辦理，承辦人員還反問「名字怎麼取的」、「要不要改挑其他組算命師提供的名字」、「你去找有這字的字典帶來就可以辦」、「去桃園辦看看，那裡的字典可能比較多」。

▲「萣」並不算是太罕見的字。（圖／翻攝自臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

不少網友看到後，紛紛留言表示，「還好龜山的戶政沒叫你去高雄辦」、「茄『萣』政府可以用，個人不能用」、「這不算少見的字吧」、「送本字典給他吧」、「以後辦戶口要自己帶字典」、「這字唐代就有了，是他那本字典記載的字太少，跟新舊無關」、「隨便要求人家改名字很不尊重」、「我女兒的（伃）也是」。

據《姓名條例》第2條指出，辦理戶籍登記時，必須使用辭源、辭海、康熙等通用字典或教育部編訂之國語辭典中所列有的文字。因此，即便實體字典翻找不到某字，但是只要經教育部認定的電腦版辭典找得到，理應也能登記辦理。