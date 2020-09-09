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邱顯智妻嗆賴品妤：別整天露胸穿新衣搏版面，羞辱大家智商！

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▲▼ 。（圖／翻攝賴品妤IG）

▲賴品妤不吝嗇展現自己的好身材。（圖／翻攝賴品妤IG）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨立委賴品妤與退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學傳出戀情，兩人大方認愛獲得各界熱議。不過，時代力量立委邱顯智妻子黃琬婷卻留言，要賴「不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞，人重自重…衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商。」

在賴品妤與曾玟學熱戀消息傳開後，兩人各自透過臉書認愛。賴說，「謝謝大家的關心與祝福，私領域請給玟學跟我一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！」曾也表示，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力。」

▲民進黨立法委員賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼賴品妤與曾玟學大方認愛。（圖／資料照／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲▼時代力量苗栗議員曾玟學親上火線回應。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，「高度台味」臉書粉專8日貼出一張臉書截圖，只見黃琬婷回覆網友留言評論賴品妤，「我是認為要幫女人爭一口氣就好好認真問政，不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞，人重自重。」

黃琬婷說，「衣著當然是個人自由，但是用衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商。」對此，「高度台味」寫道，「女人何苦為難女人。」

▼邱顯智和妻子合照。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▲▼邱顯智、妻子黃琬婷。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▼「高度台味」貼文。（圖／翻攝「高度台味」臉書）

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天露胸穿新衣搏版面，羞辱大家智商！（圖／翻攝「高度台味」臉書）

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