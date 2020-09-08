時代力量回應「品學戀」　網怒：關你們屁事？

▲曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）

記者楊庭蒝／綜合報導

民進黨立委賴品妤與退出時代力量的議員曾玟學傳出戀情，兩人大方認愛獲得各界熱議，賴品妤更在臉書上俏皮表示，「會繼續努力品學兼優！」，得到網友熱烈支持。雖然曾玟學已宣布退出時代力量，但時代力量下午突然在臉書發布聲明指出，關於兩人戀情屬私領域範圍，時代力量會給予尊重，遭到網友砲轟「關你們屁事？」

在賴品妤與曾玟學熱戀消息傳開後，兩人各自透過臉書回應，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力」，受到眾多網友看好，包括林昶佐、基進黨立委陳柏惟、民進黨立委鄭運鵬也留言給予支持。

不過，時代力量前不分區立委候選人翟本喬則酸曾玟學，表示「就說曾玟學沒那麼淺薄，會為了被講幾句幹話而退黨，不過，我只說對了一半，他的確不是因為被講幹話而退黨。跟講話無關」、「超高級酸」、「委屈了國昌」。此行引來網友砲轟，事後他緊急刪文，並發文致歉。

▲時代力量回應品學戀。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

有趣的是，雖然曾玟學已經退出時代力量，但時代力量下午依舊在臉書發布聲明指出，有關各界詢問賴品妤委員及曾玟學議員之感情生活，時代力量認為這類屬於私領域的討論，就是予以尊重，無須任何評論，並希望各界將注意力聚焦在近期的美豬議題、防疫、紓困預算等更重要的政策，別為了其他私領域的事件而模糊焦點。

時代力量文章一出，引起網友關注，紛紛到文章下方留言表示，「關你們屁事？」、「目前賴品妤是時力的還是曾玟學是時力的？」、「都不評論，還發個屁聲明，刷存在感嗎」、「蹭熱度？」