賴品妤大讚曾玟學是「蠻可靠的夥伴」　曝兩人交往已好一陣子　

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤遭爆料與無黨籍苗栗縣議員曾玟學傳出新戀情，賴品妤9日上午受訪時表示，自己已經與曾玟學交往好一陣子，兩人自太陽花學運期間就認識彼此，她認為曾玟學工作很認真，一開始印象就蠻好的，也曾經有一些業務上的往來，因此覺得對方是蠻可靠的夥伴。

民進黨立委洪申翰、周春米、蘇巧慧、賴品妤9日上午於立法院舉辦「給18歲的你質詢立委！降低年齡限制主流化」座談會，賴品妤會前受訪時表示，放諸立法院113為立委同仁，有伴侶的人應該多過沒有伴侶的人，「所以我覺得大家應該都蠻開心的吧，不是只有我」。

▲民進黨立委洪申翰、周春米、蘇巧慧、賴品妤舉辦「給18歲的你質詢立委！降低年齡限制主流化」座談會。（圖／記者屠惠剛攝）



賴品妤指出，自己已經與曾玟學交往好一陣子，兩人自太陽花學運期間就認識彼此，她認為曾玟學工作很認真，一開始印象就蠻好的，也曾經有一些業務上的往來，因此覺得對方是蠻可靠的夥伴。

賴品妤說，她對感情的態度是順其自然，希望外界多給予多一點空間，「如果看到報導就知道，內容其實蠻無聊的」，也並非自己可以控制的事情，未來兩人若同時出現在公開場合，該怎麼互動就怎麼互動。

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，前時代力量不分區立委候選人翟本喬8日上午在臉書發文，批評「我就說曾玟學沒那麼淺薄，會為了被講幾句幹話而退黨。不過我只說對了一半，他的確不是因為被講幹話而退黨。跟講話無關」，事後卻引起網友群起砲轟，翟本喬緊急刪文後道歉，表示「祝福你們有個美好的未來」。

對此，賴品妤表示，她與曾玟學兩人都已經不是時代力量黨員，部份的時代力量黨公職也曾有諸多不當的言論，相信大家都有看到。她也反問，「一個女性從政人員遭受大量性羞辱，就不是一個正經的議題嗎，女人的受害都不是一個正經議題嗎」。

賴品妤也直言，如果因為自己的伴侶而影響在工作、組織裡的角色，那這個人不適合從政，外界盛傳曾玟學早就決定退黨的說法「完全是無稽之談」，且曾玟學決定退黨時並沒有特別向她講什麼，「不管他有沒有退黨我都會支持他」。

▼曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）



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