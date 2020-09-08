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曾玟學哭哭！賴品妤與「部長級大叔」出遊　網讚爆：行程品學兼優

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▲▼賴品妤跟林佳龍一起到貢寮跟宜蘭拍攝宣傳影片。（圖／翻攝臉書）

▲賴品妤跟林佳龍一起到貢寮跟宜蘭拍攝宣傳影片。（圖／翻攝臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴品妤與退出時代力量的議員曾玟學熱戀中，兩人大方在臉書認愛掀起網友一片祝福。不過，才剛認愛的賴品妤下午在臉書PO出與交通部長林佳龍出遊的照片，網友當起糾察隊要林佳龍快放賴品妤回家約會。

賴品妤下午與林佳龍一起到貢寮跟宜蘭拍攝觀光宣傳影片，兩人似乎玩的相當開心，林佳龍也在臉書公開兩人行程，一起到舊草嶺環狀線騎自行車，到灆咖啡石城店看龜山島，一起享用卯澳海洋驛站吃藤壺，還有九孔養殖生態體驗。

照片中，林佳龍跟賴品妤穿著同色系的藍色襯衫，網友笑稱「衣服很搭」，網友看到貼文後留言給林佳龍，「還不放人回來」、「這行程推薦，根本品學兼優！」、「好像約會」、「品學兼優佳龍報喜」。

「品學戀」曝光後，雙方同步在臉書認愛，不少支持者湧入留言祝福「品學兼優」，林昶佐、基進黨立委陳柏惟也留言「品學兼優」，另外還有民進黨立委鄭運鵬表示，「叔叔罩妳，要約會的時候，我陪妳一起，放心」。

根據《周刊王》報導，曾玟學和賴品妤從9月2日至5日，連續4天在賴品妤香閨共度春宵，在外頭兩人也不避諱在街上十指緊扣、熊抱纏綿、撥髮調情，曾玟學陪賴品妤逛藥妝店時，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得賴品妤羞怯嬌笑，最後兩人甜蜜返回愛巢。

▲▼賴品妤跟林佳龍一起到貢寮跟宜蘭拍攝宣傳影片。（圖／翻攝臉書）

▲▼賴品妤跟林佳龍一起到貢寮跟宜蘭拍攝宣傳影片。（圖／翻攝臉書）

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