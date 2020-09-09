他怨「疫情期間兒子還被教召」：招什麼鳥毛？就是5天才可怕！

▲您教召過嗎？（示意圖／翻攝國防部發言人粉絲專頁）

記者陳俊宏／綜合報導

一名爸爸發文抱怨，新冠肺炎疫情期間，「我兒子還被國家教召，是在招什麼鳥毛？」結果許多人紛紛直呼，「台灣沒啥疫情，學生也都正常上課，為何不能教召」、「打仗，敵人不會管你有沒有生病。」國內今年教召因疫情關係，從3月至7月暫停，現在因疫情趨緩，8月起恢復正常施訓。

這名爸爸近日在「爆怨公社」發文，引起熱烈討論，吸引超過6000則留言。他解釋，自己的意思是疫情期間，國家是不是應該延緩教召到疫情結束，再來徵召會比較好呢？根據他貼出兒子的教召令，9月7日到苗栗斗煥坪營區報到、11日解召，共教召5天。

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有網友留言，「按照你的意思說，就是別人家小孩死光沒關係。現在在保衛國家的軍人，是不是應該因為疫情放假呢？」原PO回應，「其實我比較擔心的是，教召是來自台灣各個地方的人，假如真的有人帶『新冠病毒』在軍中傳染給其他人。而教召才5天，可能染疫的人還沒發病，回到家才發病傳染給家人！」

▼教召有一系列訓練課程。（圖／軍聞社提供）

原PO接著說，「我情願兒子教召多天一點，15～20天，染疫了，可以在教召期間就發現，不會回家傳染給家人朋友。又有人說教召全程都有戴口罩，但是用餐時間有戴嗎？可能是我杞人憂天吧！」

也有人認為，教召才幾天而已，有那麼可怕？原PO回應，「就是5天才可怕，如果不小心染疫了還沒發病，回來傳染給家人。我情願他去多天一點，如15天或20天，我都可以接受。」

但其他人紛紛留言，「今年疫情爆發時，已經延後一批了，目前台灣狀況是良好的！為何要延後？如果真的不希望你兒子去，就寫信或打電話去國軍投訴」、「疫情期間，戰機也沒停止繞台喔」、「所以疫情時間也不用上班、備戰之類的嗎」、「戰爭會因為疫情而停止嗎？」

▼當過兵的人都知道，就算退伍還是有機會收到「教召令」。（圖／記者陳俊宏攝）

也有人直呼，教召不錯啊，可以領雙薪（公司加教召薪資）又度假，「是有多不想，不要給我好了！」另一人也說，「很爽啊！去那裡度假不好嗎？」

之前國內疫情升溫時，國防部為防疫考量，宣布暫停109年度3月至7月的教召、勤召。後備指揮部表示，依中央流行疫情指揮中心評估疫情趨緩，國防部考量國防戰力需求，教召自8月起恢復正常施訓。