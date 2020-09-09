　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他怨「疫情期間兒子還被教召」：招什麼鳥毛？就是5天才可怕！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲您教召過嗎？（示意圖／翻攝國防部發言人粉絲專頁）

記者陳俊宏／綜合報導

一名爸爸發文抱怨，新冠肺炎疫情期間，「我兒子還被國家教召，是在招什麼鳥毛？」結果許多人紛紛直呼，「台灣沒啥疫情，學生也都正常上課，為何不能教召」、「打仗，敵人不會管你有沒有生病。」國內今年教召因疫情關係，從3月至7月暫停，現在因疫情趨緩，8月起恢復正常施訓。

這名爸爸近日在「爆怨公社」發文，引起熱烈討論，吸引超過6000則留言。他解釋，自己的意思是疫情期間，國家是不是應該延緩教召到疫情結束，再來徵召會比較好呢？根據他貼出兒子的教召令，9月7日到苗栗斗煥坪營區報到、11日解召，共教召5天。

請繼續往下閱讀...

有網友留言，「按照你的意思說，就是別人家小孩死光沒關係。現在在保衛國家的軍人，是不是應該因為疫情放假呢？」原PO回應，「其實我比較擔心的是，教召是來自台灣各個地方的人，假如真的有人帶『新冠病毒』在軍中傳染給其他人。而教召才5天，可能染疫的人還沒發病，回到家才發病傳染給家人！」

▼教召有一系列訓練課程。（圖／軍聞社提供）

▲▼嚴德發視導教召臨戰訓練實況。（圖／軍聞社提供）

原PO接著說，「我情願兒子教召多天一點，15～20天，染疫了，可以在教召期間就發現，不會回家傳染給家人朋友。又有人說教召全程都有戴口罩，但是用餐時間有戴嗎？可能是我杞人憂天吧！」

也有人認為，教召才幾天而已，有那麼可怕？原PO回應，「就是5天才可怕，如果不小心染疫了還沒發病，回來傳染給家人。我情願他去多天一點，如15天或20天，我都可以接受。」

但其他人紛紛留言，「今年疫情爆發時，已經延後一批了，目前台灣狀況是良好的！為何要延後？如果真的不希望你兒子去，就寫信或打電話去國軍投訴」、「疫情期間，戰機也沒停止繞台喔」、「所以疫情時間也不用上班、備戰之類的嗎」、「戰爭會因為疫情而停止嗎？」

▼當過兵的人都知道，就算退伍還是有機會收到「教召令」。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼教召、教召令、教育召集。（圖／記者陳俊宏攝）

也有人直呼，教召不錯啊，可以領雙薪（公司加教召薪資）又度假，「是有多不想，不要給我好了！」另一人也說，「很爽啊！去那裡度假不好嗎？」

之前國內疫情升溫時，國防部為防疫考量，宣布暫停109年度3月至7月的教召、勤召。後備指揮部表示，依中央流行疫情指揮中心評估疫情趨緩，國防部考量國防戰力需求，教召自8月起恢復正常施訓。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
戀愛7年「砸百萬婚宴蜜月」　女方死不登記…真相冒綠光
林志穎眼前突「糊糊的」！檢查出爐…網驚：不敢相信
中印械鬥畫面曝光！解放軍亮新武器「大關刀」　印軍只有狼牙棒
快訊／高雄汽機車碰撞　1男摔下橋身亡
丁允恭在辦公室…高雄前兩任新聞局長傻眼　王淺秋：太噁心了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了

《國王與國王》譯者現身力挺性平教育　籲「認識多元才會更和諧」

新課綱「抽掉三國」吵翻！補教名師吐真相：你該去給醫生看了

蔡英文任內推能源轉型　環團不滿學校「1度綠電也不用」

牽線合庫捐9校羽球器材　蔡其昌、謝志忠挑戰名將王子維、李哲輝

鋒面明晚來襲轉濕涼　「全台降雨時程」出爐...周末先考量雨備

2020台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區　帶大家一起「Check in新竹-人來風」！

反《國王與國王》入校園　小一媽「孩子單純、天兵」要教育部回收

走過七年之癢、挺過老公中風　筋肉媽媽學會婚內獨立

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了

《國王與國王》譯者現身力挺性平教育　籲「認識多元才會更和諧」

新課綱「抽掉三國」吵翻！補教名師吐真相：你該去給醫生看了

蔡英文任內推能源轉型　環團不滿學校「1度綠電也不用」

牽線合庫捐9校羽球器材　蔡其昌、謝志忠挑戰名將王子維、李哲輝

鋒面明晚來襲轉濕涼　「全台降雨時程」出爐...周末先考量雨備

2020台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區　帶大家一起「Check in新竹-人來風」！

反《國王與國王》入校園　小一媽「孩子單純、天兵」要教育部回收

走過七年之癢、挺過老公中風　筋肉媽媽學會婚內獨立

挺巨肚倒立「空中一字馬」　41歲體操皇后高難度動作拍孕照…網嚇瘋

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸！　現場黑煙竄天至少2死

鬧翻JR《極智對決 》新主持群今合體　歐弟3字回應不合說

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

中職／味全龍簽王維中審慎樂觀　任中傑：拿出最大誠意

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了

生活熱門新聞

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

入秋首波鋒面要來了！　「全台溼答答」一路有雨到下周

惡霸犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

25歲八大妹上班肚痛！醫嚇傻：都牽絲了

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

買車格狂被偷停報警也沒用！　屋主決定放大絕

口罩MIT騙人！官員曝：鋼印都可造假

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

李萬吉爆料人下場曝！康軒尊重裁罰結果

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

更多熱門

相關新聞

陸防長：有決心保衛國家主權

陸防長：有決心保衛國家主權

中國國防部長魏鳳和4日指出，中國始終堅持走和平發展道路，致力於建設普遍安全的世界，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心保衛自己國家的主權、安全、發展利益，也願與各方認真落實各國元首共識，開創雙多邊軍事合作新局面，為維護世界和地區和平穩定作出新的更大貢獻。

國防部：漢光死傷醫療費軍醫局全付

國防部：漢光死傷醫療費軍醫局全付

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

國防部：共軍未具備全面犯台能力

國防部：共軍未具備全面犯台能力

國防部調整教召頻次　明年赴以色列考察

國防部調整教召頻次　明年赴以色列考察

關鍵字：

教召國防部國軍軍武焦點

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面