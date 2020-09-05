國防部：共軍資通電作戰威脅巨大　已具備癱瘓我作戰體系能力

▲總統蔡英文日前主持資通電軍編成典禮。（圖／軍聞社提供）



記者林銘翰／台北報導

民國110年國防部預算書近日已送抵立法院，國防部同時發布「109年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」。報告內容提及，現階段共軍提高通資電作戰能力，電子戰軟、硬殺在中國東南沿海已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的實戰能力，對台灣威脅巨大。

根據「109年中共軍力報告書」指出，中國大陸於浙江、福建及廣東等空軍基地陸續增駐新式戰機及無人機部署，藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力與數量，爭取台海空優，加大對台灣的空防壓力，並對接近中國大陸沿海的美國偵察機加強應處。此外，中國大陸目前每天均派遣軍艦及戰機，於台灣海峽中線以西海（空）域從事例行性海峽巡弋任務。

▲資通電軍指揮官馬英漢。（圖／記者林敬旻攝）



國防部表示，每年國軍漢光演習實兵操演期間，中國大陸均派遣偵察機及情報船在台灣周邊海空域進行針對性的情蒐，且情蒐機、艦部署數量有逐年增加的趨勢，凸顯共軍企圖掌握國軍各型武器平台電子參數及窺探演習全貌。

國防部說，共軍依照年度訓練期程規劃，東部戰區在每年6月至9月期間，針對台澎登陸作戰需求，在中國大陸東南沿海地區從事訓練，藉此強化部隊聯戰指揮管制及演練對台登陸作戰程序，「期間均循例透過傳媒渲染演訓作為，擴大、加強對台文攻武嚇力度」。

國防部提到，中國大陸持續部署具有影像偵照與電子偵蒐能力的衛星，並透過台灣周邊的作戰艦、科研船、無人機、偵察機、情報船等陸海空手段擴大情蒐，完整掌握台灣軍事動態及完備戰場情報整備與經營。

國防部強調，共軍通資電作戰能力，除可運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對台灣突擊，也能輔以無人載具配合各型電戰機進行電子戰軟、硬殺，以提高中國大陸東南沿海的實戰能力，現階段已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系，並有效奪取並保持戰場控制權、阻斷台海通道，對台灣威脅巨大。