海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

▲國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國防部「海龍快艇採購案」爆出兩軍官與造船公司勾結，並浮報上億元預算。陸軍司令部9日表示，相關違失人員皆已退伍，且事發之時已受「刑懲併行」處分，軍方一貫態度即毋枉毋縱，全力配合偵辦。

據了解，國防部在2007年至2010年間斥資7億7千餘萬元採購20艘高性能海龍快艇採購案，當時負責採購前陸軍軍情處賴姓軍官、軍備局蔡姓軍官卻私下與龍德造船公司黃姓負責人勾結，編造不實載重、武器裝備等資料，協助船公司通過驗收，再以其他理由浮報上億元預算。

陸軍司令部表示，該採購案預算金額新台幣5億8246萬元整，2007年先行採購1艘原型艇驗證合格後，2008年續係依政府採購法第22條1項7款規定，洽龍德造船工業股份有限公司議價採購19艘，並於2010年完成履約。

針對桃園地檢署起訴書，陸軍司令部表示，已依監察院2013年12月3日完成調查之糾正意見詳實檢討改善，並經監察院同意結案，案內涉及違失人員（均已退伍），並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予記過至申誡兩次不等之處分。

陸軍強調，「肅貪防弊、依法行政」向為國軍重點工作，有關退伍人員涉案遭起訴部分，將全力配合檢調偵辦，若有違法行為，即依法依約究處，以維國軍權益。