　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國防部「海龍快艇採購案」爆出兩軍官與造船公司勾結，並浮報上億元預算。陸軍司令部9日表示，相關違失人員皆已退伍，且事發之時已受「刑懲併行」處分，軍方一貫態度即毋枉毋縱，全力配合偵辦。

據了解，國防部在2007年至2010年間斥資7億7千餘萬元採購20艘高性能海龍快艇採購案，當時負責採購前陸軍軍情處賴姓軍官、軍備局蔡姓軍官卻私下與龍德造船公司黃姓負責人勾結，編造不實載重、武器裝備等資料，協助船公司通過驗收，再以其他理由浮報上億元預算。

陸軍司令部表示，該採購案預算金額新台幣5億8246萬元整，2007年先行採購1艘原型艇驗證合格後，2008年續係依政府採購法第22條1項7款規定，洽龍德造船工業股份有限公司議價採購19艘，並於2010年完成履約。

針對桃園地檢署起訴書，陸軍司令部表示，已依監察院2013年12月3日完成調查之糾正意見詳實檢討改善，並經監察院同意結案，案內涉及違失人員（均已退伍），並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予記過至申誡兩次不等之處分。

陸軍強調，「肅貪防弊、依法行政」向為國軍重點工作，有關退伍人員涉案遭起訴部分，將全力配合檢調偵辦，若有違法行為，即依法依約究處，以維國軍權益。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
戀愛7年「砸百萬婚宴蜜月」　女方死不登記…真相冒綠光
林志穎眼前突「糊糊的」！檢查出爐…網驚：不敢相信
中印械鬥畫面曝光！解放軍亮新武器「大關刀」　印軍只有狼牙棒
快訊／高雄汽機車碰撞　1男摔下橋身亡
丁允恭在辦公室…高雄前兩任新聞局長傻眼　王淺秋：太噁心了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

韓國瑜19日將現身陸軍專修班年會　「復出起手式」受關注

丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

籲政風啟動查處丁允恭　葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

衛福部缺席公聽會　民眾黨批逃避：哪國農政官員會說吃萊豬無風險？

朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

海龍快艇採購兩軍官浮報上億　陸軍：已刑懲併罰重懲

韓國瑜19日將現身陸軍專修班年會　「復出起手式」受關注

丁允恭渣男行徑全爆出　陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆　孩被虐後哭求：媽別寫聯絡簿害我

丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞　朱立倫：任何公職都要引以為戒

高雄新聞局長室裝潢曝　丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

三壘手想抓雙殺不成！　林子偉快腿有態度跑出內野安打

挺巨肚倒立「空中一字馬」　41歲體操皇后高難度動作拍孕照…網嚇瘋

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸！　現場黑煙竄天至少2死

鬧翻JR《極智對決 》新主持群今合體　歐弟3字回應不合說

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

中職／味全龍簽王維中審慎樂觀　任中傑：拿出最大誠意

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

決心分手他竟po親密照　女友怒控：丁允恭毀了我

第二次見面就硬喇舌　一張照片戳破丁允恭單身謊言

被控渣男行徑　丁允恭親自回覆了

局長辦公室竟淪砲房　王淺秋：太噁心了

再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天都露胸穿新衣搏版面

快訊／康軒老董返台不甩居檢批趴趴走　衛生局裁決出爐！

逼她3度墮胎全為官位　他講了超渣的話令女友心碎

阿扁：政府抓勞工開刀　勞工荷包失血

于北辰被解職　曝江啟臣親電內容

曾玟學強調沒劈腿　分手後賴品妤就剛好出現

更多熱門

相關新聞

他怨「疫情期間兒子還被教召」：招什麼鳥毛？

他怨「疫情期間兒子還被教召」：招什麼鳥毛？

一名爸爸發文抱怨，新冠肺炎疫情期間，「我兒子還被國家教召，是在招什麼鳥毛？」結果許多人紛紛直呼，「台灣沒啥疫情，學生也都正常上課，為何不能教召」、「打仗，敵人不會管你有沒有生病。」國內今年教召因疫情關係，從3月至7月暫停，現在因疫情趨緩，8月起恢復正常施訓。

陸防長：有決心保衛國家主權

陸防長：有決心保衛國家主權

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

國防部：共軍未具備全面犯台能力

國防部：共軍未具備全面犯台能力

國防部調整教召頻次　明年赴以色列考察

國防部調整教召頻次　明年赴以色列考察

關鍵字：

海龍快艇陸軍採購浮報國防部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面