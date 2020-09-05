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馬英九指台灣「首戰即終戰」　國防部：共軍尚未具備全面犯台能力

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▲▼漢光34號演習,漢光演習,UH-60M,黑鷹直升機,陸軍航特部,國軍特戰官兵,反空機降作戰演練,模擬共軍,假想敵部隊,攻擊軍,KJY,簡體字職級名牌。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部表示，共軍尚未具備全面犯台的正規作戰能力，上圖為國漢光34號演習。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九日前提出「首戰即終戰」一說，引來國防部長嚴德發回應，國軍從來沒有撐多久問題，因為心中只有一信念，就是任何時刻絕不讓敵人得逞。國防部表示，共軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

馬英九日前曾表示，中國大陸的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援，且現在美軍根本就不可能來，「做總統的人應該要讓戰爭不會發生」。民國110年國防部預算書近日已送抵立法院，國防部同時發布「109年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」。

根據國防部發布之「109年中共軍力報告書」，中共若現階段對台動武，可能採取聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等手段。

▲前總統馬英九出席「郝柏村追思會」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者楊絡懸攝）

國防部指出，中共可能運用心理作戰模式、提高軍事活動強度、調整兵力布局等手段，利用實兵演習、火力示警或軍艦以「自由航行」、「無害通過」名義近距離巡弋；或封鎖我國重要港口、對外航道，以及運用火箭軍、攻陸飛彈，打擊我部分指揮體系、政軍經樞紐及形象目標，逐步瓦解我國作戰意志。

國防部提到，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且資通電作戰能力現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系能力，同時增強遏制外軍軍事鬥爭優勢、阻斷台海通道戰力，對我威脅甚鉅。

國防部也表示，共軍加速新研飛彈部署，可針對我本外島重要港口、對外航道等實施局部封鎖作戰，同時運用彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈等，攻擊我指揮體系、政軍經樞紐等目標，部署福建當面「東風」系列各型彈道飛彈射程均可涵蓋臺灣全島，已具備摧毀或癱瘓我機場、雷達站及作戰指管中樞等重要目標能力。

國防部強調，縱使中共對台可能採取「斬首」、奪佔澎湖或全面犯台等手段進犯，但就「聯合登島作戰」層面，中國在對台戰術戰法運用上，受限台海天然地理環境，及登陸載具與後勤能力不足，現階段尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

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